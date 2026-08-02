Дожди, грозы и пекло. Какую погоду ждать в Алтайском крае 2 августа

В Барнауле вероятность осадков — минимальная

02 августа 2026, 06:02, ИА Амител

Регион начинает чувствовать дыхание лета / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

В ночь на воскресенье, 2 августа, в Алтайском крае температура воздуха составит +14…+19 градусов, сообщают синоптики.

В дневные часы ожидается существенное потепление — столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2–7 м/с, отдельные порывы могут достигать 12 м/с.

В Барнауле в воскресенье прогнозируется температура +30…+32 градуса, вероятность осадков минимальная. Направление ветра сменится на южное, скорость сохранится на прежнем уровне.

На территории Алтайского края штормовое предупреждение из‑за аномальной жары остается в силе до 5 августа.