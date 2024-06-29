ДТП с автобусом произошло в Барнауле
Авария случилась на пересечении улиц Парфенова и Школьной
29 июня 2024, 08:32, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото очевидца amic.ru
В Барнауле утром 29 июня произошло ДТП с участием автобуса № 125, сообщила amic.ru очевидица.
Авария случилась на пересечении улиц Парфенова и Школьной. Пассажиров после столкновения высадили на остановке. Раненых среди них нет.
Судя по кадрам, автобус существенных повреждений не получил, но у легкового авто серьезно пострадала передняя часть.
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