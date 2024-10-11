Два человека погибли при пожаре в Славгороде

Площадь возгорания составила 56 квадратных метров

11 октября 2024, 20:26, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Серьезный пожар произошел в Славгороде 11 октября. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в частном доме на Крупской. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым огнем.

К моменту ликвидации пламя охватило площадь 56 квадратных метров. В сгоревшем доме обнаружили тела двух человек.



В ликвидации пожара было задействовано 11 человек личного состава и 5 единиц техники.

Причина возгорания уточняется.