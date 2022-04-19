В России могут начать производить запчасти для иностранных самолетов
Минпромторг обратился к авиакомпаниям, чтобы собрать информацию по необходимым деталям
19 апреля 2022, 10:22, Илья Звягинцев
В России задумались над тем, чтобы начать производство запчастей для иностранных самолётов. Об этом сообщают «Известия».
По информации источников, Минпромторг запросил у авиакомпаний данные для изучения возможности производства деталей в России.
Помимо данных о потребностях компаний, министерство запросило определённое количество готовых деталей, для того чтобы составить их модели.
Замминистра транспорта Игорь Чалик поручил Росавиации предоставить необходимые данные Минпромторгу.
В авиакомпаниях совещания по вопросам необходимых запчастей идут регулярно.
Комментарии
Новости партнеров