В России могут начать производить запчасти для иностранных самолетов

Минпромторг обратился к авиакомпаниям, чтобы собрать информацию по необходимым деталям

19 апреля 2022, 10:22, Илья Звягинцев

В России задумались над тем, чтобы начать производство запчастей для иностранных самолётов. Об этом сообщают «Известия».

По информации источников, Минпромторг запросил у авиакомпаний данные для изучения возможности производства деталей в России.

Помимо данных о потребностях компаний, министерство запросило определённое количество готовых деталей, для того чтобы составить их модели.

Замминистра транспорта Игорь Чалик поручил Росавиации предоставить необходимые данные Минпромторгу.

В авиакомпаниях совещания по вопросам необходимых запчастей идут регулярно.

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