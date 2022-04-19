В России могут начать производить запчасти для иностранных самолетов

В России задумались над тем, чтобы начать производство запчастей для иностранных самолётов. Об этом сообщают «Известия».

По информации источников, Минпромторг запросил у авиакомпаний данные для изучения возможности производства деталей в России.

Помимо данных о потребностях компаний, министерство запросило определённое количество готовых деталей, для того чтобы составить их модели.

Замминистра транспорта Игорь Чалик поручил Росавиации предоставить необходимые данные Минпромторгу.

В авиакомпаниях совещания по вопросам необходимых запчастей идут регулярно.