"Экономит время и силы". Что такое EMS-фитнес, который стал популярным в Барнауле

Спорт калечит, физкультура лечит, а что такое EMS*-фитнес, который становится суперпопулярным? Это "дополнительный эффект красоты" и еще много разных плюсов, утверждают собственник студии Personal Power* Татьяна Лырчикова и тренер федерального уровня по EMS Владислав Максимов. Об этом они рассказали в "Переговорке" на amic.ru. Но наши ведущие решили информацию перепроверить и обратились за подробностями к клиентам студии. София Пронина продемонстрировала, как "без насилия над собой" похудела на 20 кг и вернула в свою жизнь бодрость и энергию. Известный врач-косметолог Инна Сковородникова поделилась, как ЕМS-тренировки экономят время и помогают сохранить красоту и здоровье. Также мы узнали, бьет ли током при занятиях EMS и за счет чего простые упражнения в костюмах ЕМS становятся более эффективными.

Татьяна Лырчикова – собственник студии Personal Power.

Финансовый советник при Минфине по повышению грамотности населения и трудовых коллективов, преподаватель в РАНХиГС (экономика и финансы), репетитор по финансовой азбуке для детей (от 7 до 17 лет).



Владислав Максимов – федеральный тренер ЕМS.

Образование: колледж Вейдера (персональный тренер по фитнесу), GluckerKollege* (лицензированный тренер по EMS).

Резидент академии нейродвигательной реабилитации – EMS.

01:08 "Крутая команда". О том, как развивается студия Personal Power и зачем сюда приехал Владислав Максимов.

02:37 Что за оборудование в студии Personal Power, откуда оно и "что оно умеет"?

04:09 "Дополнительная история красоты". В чем основное отличие EMS-фитнеса от тренировок в спортзале?

05:22 Личный опыт Софии Прониной: похудела на 20 кг без насилия над собой, но главное – вернулись бодрость и энергия.

07:38 Личный опыт известного врача-косметолога Инны Сковородниковой: не надо тратить месяцы и недели, достаточно трех-пяти тренировок.

10:54 Популярный вопрос: а бьет ли током при такой тренировке?

12:09 За счет чего простые упражнения в костюмах EMS становятся более эффективными?

12:40 Тренер Владислав Максимов рассказывает о своем опыте EMS-занятий.

13:05 О том, какой режим и какое питание нужны при тренировках EMS.

14:00 Совет от федерального тренера, который поможет сохранить здоровье и красоту.

15:05 Что делать, если "некогда" заниматься собой?

Студия Personal Power

EMS (electrical muscle stimulation, читается как "электрикал мускул стимулейшн") – электростимуляция мышц; Personal Power ("Персонал пауэр"); GluckerKollege ("Глюкер Колледж")

