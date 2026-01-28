"Экономит время и силы". Что такое EMS-фитнес, который стал популярным в Барнауле
Узнали, за счет чего простые упражнения в костюмах ЕМS становятся более эффективными
28 января 2026, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGq8WVW
Спорт калечит, физкультура лечит, а что такое EMS*-фитнес, который становится суперпопулярным? Это "дополнительный эффект красоты" и еще много разных плюсов, утверждают собственник студии Personal Power* Татьяна Лырчикова и тренер федерального уровня по EMS Владислав Максимов. Об этом они рассказали в "Переговорке" на amic.ru. Но наши ведущие решили информацию перепроверить и обратились за подробностями к клиентам студии. София Пронина продемонстрировала, как "без насилия над собой" похудела на 20 кг и вернула в свою жизнь бодрость и энергию. Известный врач-косметолог Инна Сковородникова поделилась, как ЕМS-тренировки экономят время и помогают сохранить красоту и здоровье. Также мы узнали, бьет ли током при занятиях EMS и за счет чего простые упражнения в костюмах ЕМS становятся более эффективными.
Кто в "Переговорке"
Татьяна Лырчикова – собственник студии Personal Power.
Финансовый советник при Минфине по повышению грамотности населения и трудовых коллективов, преподаватель в РАНХиГС (экономика и финансы), репетитор по финансовой азбуке для детей (от 7 до 17 лет).
Владислав Максимов – федеральный тренер ЕМS.
Образование: колледж Вейдера (персональный тренер по фитнесу), GluckerKollege* (лицензированный тренер по EMS).
Резидент академии нейродвигательной реабилитации – EMS.
01:08 "Крутая команда". О том, как развивается студия Personal Power и зачем сюда приехал Владислав Максимов.
02:37 Что за оборудование в студии Personal Power, откуда оно и "что оно умеет"?
04:09 "Дополнительная история красоты". В чем основное отличие EMS-фитнеса от тренировок в спортзале?
05:22 Личный опыт Софии Прониной: похудела на 20 кг без насилия над собой, но главное – вернулись бодрость и энергия.
07:38 Личный опыт известного врача-косметолога Инны Сковородниковой: не надо тратить месяцы и недели, достаточно трех-пяти тренировок.
10:54 Популярный вопрос: а бьет ли током при такой тренировке?
12:09 За счет чего простые упражнения в костюмах EMS становятся более эффективными?
12:40 Тренер Владислав Максимов рассказывает о своем опыте EMS-занятий.
13:05 О том, какой режим и какое питание нужны при тренировках EMS.
14:00 Совет от федерального тренера, который поможет сохранить здоровье и красоту.
15:05 Что делать, если "некогда" заниматься собой?
Студия Personal Power
Барнаул, пр. Ленина, 35* EMS (electrical muscle stimulation, читается как "электрикал мускул стимулейшн") – электростимуляция мышц; Personal Power ("Персонал пауэр"); GluckerKollege ("Глюкер Колледж")
10:49:27 28-01-2026
20 кг... Не морочьте людям головы. Жир это невероятно устойчивая структура. Можете греть его на плите, бить током, осыпать хвалёными жиросжигателями, морозить... Он не уменьшиться ни на грам так просто. А уж в организме то и подавно. Ладно, допустим растворился, тогда как его организму масштабно минуя цикл кребса, гликонеогенез и тд вывести?
12:29:20 28-01-2026
Гость (10:49:27 28-01-2026) 20 кг... Не морочьте людям головы. Жир это невероятно устойч... Не указано же за какое время. Похудеть на 20 кг возможно. Прям чтоб без насилия над собой, конечно, сомнительно. Раз эти 20 кг появились, то нужны новые привычки, чтоб от них избавиться. И конечно ни ems, ни другие тренировки не будут работать без коррекции питания. Но в целом эти 20 кг так же выйдут, как и любые другие кг при сжигании жира - через пот, мочу и дыхание.
04:57:26 29-01-2026
Гость (12:29:20 28-01-2026) Не указано же за какое время. Похудеть на 20 кг возможно. Пр... Диванная экспертиза особый вид искусства
13:10:12 28-01-2026
похудела на 35 кг за пол года просто ела в 3 раза меньше