Эксперт объяснил, при каких суммах наличных банки запросят справку о доходах

Нововведения направлены на противодействие незаконным финансовым операциям

10 июня 2026, 07:48, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

С мая российские банки усилили контроль за операциями с наличными средствами. Теперь при внесении крупных сумм на счет кредитные организации могут запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение денег. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.

По его словам, особое внимание банки будут уделять нескольким типам операций. В первую очередь речь идет о регулярном внесении крупных сумм наличных с последующим переводом средств третьим лицам, особенно за пределы страны. Подозрение также могут вызвать многочисленные небольшие пополнения счета наличными и переводы денег юридическим лицам без открытия банковского счета.

Как пояснил эксперт, под усиленный контроль подпадают случаи, когда клиент в течение 30 дней вносит на счет не менее 5 млн рублей наличными, при этом такие поступления составляют не менее 70% от общего объема зачислений. Если после этого в течение десяти дней за рубеж переводится 70% и более от внесенной суммы, банк вправе запросить дополнительные сведения.

Кроме того, внимание финансовых организаций могут привлечь ситуации, когда за месяц совершается десять и более пополнений наличными на сумму от 100 тысяч рублей каждое, а затем деньги быстро выводятся за границу.

Под контроль также попадают переводы наличных без открытия счета в адрес юридических лиц, если их совокупный объем достигает 5 млн рублей в течение 30 дней.

При этом, как отметил Хаминский, новые меры не должны затронуть клиентов, которые уже подтвердили банку источники происхождения средств, свое финансовое положение и деловую репутацию. Нововведения направлены на противодействие незаконным финансовым операциям и повышение эффективности процедур финансового мониторинга, которые проводят кредитные организации в соответствии с требованиями Банка России.