Эксперт объяснил, при каких суммах наличных банки запросят справку о доходах
Нововведения направлены на противодействие незаконным финансовым операциям
10 июня 2026, 07:48, ИА Амител
С мая российские банки усилили контроль за операциями с наличными средствами. Теперь при внесении крупных сумм на счет кредитные организации могут запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение денег. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
По его словам, особое внимание банки будут уделять нескольким типам операций. В первую очередь речь идет о регулярном внесении крупных сумм наличных с последующим переводом средств третьим лицам, особенно за пределы страны. Подозрение также могут вызвать многочисленные небольшие пополнения счета наличными и переводы денег юридическим лицам без открытия банковского счета.
Как пояснил эксперт, под усиленный контроль подпадают случаи, когда клиент в течение 30 дней вносит на счет не менее 5 млн рублей наличными, при этом такие поступления составляют не менее 70% от общего объема зачислений. Если после этого в течение десяти дней за рубеж переводится 70% и более от внесенной суммы, банк вправе запросить дополнительные сведения.
Кроме того, внимание финансовых организаций могут привлечь ситуации, когда за месяц совершается десять и более пополнений наличными на сумму от 100 тысяч рублей каждое, а затем деньги быстро выводятся за границу.
Под контроль также попадают переводы наличных без открытия счета в адрес юридических лиц, если их совокупный объем достигает 5 млн рублей в течение 30 дней.
При этом, как отметил Хаминский, новые меры не должны затронуть клиентов, которые уже подтвердили банку источники происхождения средств, свое финансовое положение и деловую репутацию. Нововведения направлены на противодействие незаконным финансовым операциям и повышение эффективности процедур финансового мониторинга, которые проводят кредитные организации в соответствии с требованиями Банка России.
07:53:28 10-06-2026
Добавляют поводов не пользоваться услугами банков
08:09:38 10-06-2026
Здравствуй !, старый, добрый, Кэш!....
08:32:49 10-06-2026
Суммы такие что нормальному человеку ничего не грозит))))
09:07:09 10-06-2026
Гость (08:32:49 10-06-2026) Суммы такие что нормальному человеку ничего не грозит)))) ...
Это точно. Зато стоит проверить Рублёвки, Барвихи и прочие места проживания неучтенных наличных, безналичных и иных драгоценных эквивалентов, записанных как на себя, так и на родственников, а также, как принято сегодня, на РФ под набором различных символов, скрывающих истинных патриотов.
10:04:39 10-06-2026
Гость (09:07:09 10-06-2026) Это точно. Зато стоит проверить Рублёвки, Барвихи и проч... проверяющие могут и не вернуться - тут на днях в Питере один предложил предприятиям собственную ПВО/ПРО закупать, дополнительно к своим ЧВК, как я понял.
16:57:07 10-06-2026
Гость (09:07:09 10-06-2026) Это точно. Зато стоит проверить Рублёвки, Барвихи и проч... Там скажут, что это другое