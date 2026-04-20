Эксперт рассказал, почему банк может урезать лимит по кредитной карте
Зачастую снижение лимита происходит без предварительного уведомления клиента
20 апреля 2026, 14:45, ИА Амител
Банк может снизить лимит по кредитной карте, если клиент несвоевременно вносит платежи, его доходы падают или растет задолженность, рассказал РИА Новости Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку и представитель компании "БКС Мир инвестиций".
Решение о пересмотре кредитного лимита принимается на основании внутренней скоринговой системы банка и оценки кредитного риска клиента. Смирнов объяснил, что чем выше кредитный риск, тем ниже устанавливается лимит.
«Скоринговые модели большинства банков оценивают наличие просрочек по кредитной карте, кредитную историю, включая случаи банкротства, а также текущую долговую нагрузку, которая определяется как соотношение общих расходов на погашение долгов и общего дохода», — отметил эксперт.
Смирнов также подчеркнул, что банк учитывает уровень дохода клиента и частоту использования кредитной карты.
По словам специалиста, ухудшение одного или нескольких этих факторов может привести к снижению кредитного рейтинга клиента и, как следствие, к уменьшению лимита по его карте.
Однако, как указал Смирнов, лимиты могут быть снижены и у клиентов с высоким кредитным рейтингом, если банк ужесточает требования к капиталу, что ограничивает объемы кредитования, включая кредитные карты.
«Еще одним важным фактором может стать рост доли проблемных кредитов в портфеле банка, что заставляет пересматривать условия кредитования и лимиты по кредитным картам», — заключил эксперт.
Банки на теле страны, это кровососущие клещи. Почему нельзя иметь один Гос. Банк России, как это было в СССР, меньше будет жуликов.