НОВОСТИЭкономика

Эксперт рассказал, почему банк может урезать лимит по кредитной карте

Зачастую снижение лимита происходит без предварительного уведомления клиента

20 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Кредитная карта / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Кредитная карта / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Банк может снизить лимит по кредитной карте, если клиент несвоевременно вносит платежи, его доходы падают или растет задолженность, рассказал РИА Новости Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку и представитель компании "БКС Мир инвестиций".

Решение о пересмотре кредитного лимита принимается на основании внутренней скоринговой системы банка и оценки кредитного риска клиента. Смирнов объяснил, что чем выше кредитный риск, тем ниже устанавливается лимит.

«Скоринговые модели большинства банков оценивают наличие просрочек по кредитной карте, кредитную историю, включая случаи банкротства, а также текущую долговую нагрузку, которая определяется как соотношение общих расходов на погашение долгов и общего дохода», — отметил эксперт.

Смирнов также подчеркнул, что банк учитывает уровень дохода клиента и частоту использования кредитной карты.

По словам специалиста, ухудшение одного или нескольких этих факторов может привести к снижению кредитного рейтинга клиента и, как следствие, к уменьшению лимита по его карте.

Однако, как указал Смирнов, лимиты могут быть снижены и у клиентов с высоким кредитным рейтингом, если банк ужесточает требования к капиталу, что ограничивает объемы кредитования, включая кредитные карты.

«Еще одним важным фактором может стать рост доли проблемных кредитов в портфеле банка, что заставляет пересматривать условия кредитования и лимиты по кредитным картам», — заключил эксперт.

Банковские карты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Банки начнут отказывать россиянам в выдаче карт с 2027 года для "наведения порядка"

Для большинства пользователей (с зарплатной картой, кредиткой и "картой для кешбэка") изменения пройдут незаметно
НОВОСТИОбщество

Экономика Россия деньги банки кредит

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

15:40:33 20-04-2026

Банки на теле страны, это кровососущие клещи. Почему нельзя иметь один Гос. Банк России, как это было в СССР, меньше будет жуликов.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров