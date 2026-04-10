Банк России объяснил необычный всплеск спроса на наличные деньги в марте

По мнению экспертов, рост может быть связан с периодическими отключениями мобильного интернета

10 апреля 2026, 10:27, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В марте 2026 года в России заметно выросло количество наличных денег в обращении — их объем увеличился на 0,3 трлн рублей. Это заметно больше, чем в прошлые годы. Такие данные опубликовал Банк России в своем информационно‑аналитическом комментарии, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что в феврале показатель тоже рос, но не так сильно. Тогда прибавка составила 0,2 трлн рублей. Эксперты предполагают, что одна из причин такого роста — периодические отключения мобильного интернета. Из‑за этого люди и компании предпочитают держать больше наличных под рукой, чтобы без проблем расплачиваться в любой ситуации.

Банк России привел и другие цифры. Так, в феврале объем наличных денег вырос на 1,4% за месяц, а в марте темп прироста увеличился до 1,6%. Если смотреть в годовом разрезе, то на 1 апреля объем наличных в стране оказался на 12,2% выше, чем год назад, тогда как на 1 марта этот показатель составлял 8,8%.

Напомним, что в последний год снятие наличных усложнилось — власти ужесточили контроль, чтобы защитить граждан от мошенников. При этом переводы свыше 2,4 млн рублей в год могут попасть под контроль ФНС. Такой лимит переводов затронет только физических лиц, но переводы от близких родственников под новый контроль не попадут.

Карты российских банков / Фото: amic.ru

"Закручивание гаек". Зачем государство усиливает контроль за банковскими переводами

Изменения налоговых законов заставят россиян еще больше использовать "классику" в расчетах и соблюдать "финансовую гигиену"
Я не Бот

10:35:01 10-04-2026

Да-да, из него.

Гость

11:17:30 10-04-2026

Я заметил странную вещь: как только (вырезано) в целях безопасности отрубают мобильные платежи - так тут же растёт спрос на наличку. Если отключить воду в кране - вырастет спрос на бутилированную воду. Если отрубить тепло - вырастет спрос на дрова. Если вырубить свет - вырастет спрос на фонарики. Магия.

Гость

14:29:21 10-04-2026

Гениально, коллега!

людмила

00:44:16 15-04-2026

господи страдает то простой россиянин чиновники всегда против народа все делает свои деньги теперь скрыли а люди же изгот обидно

