Банк России объяснил необычный всплеск спроса на наличные деньги в марте

По мнению экспертов, рост может быть связан с периодическими отключениями мобильного интернета

10 апреля 2026, 10:27, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В марте 2026 года в России заметно выросло количество наличных денег в обращении — их объем увеличился на 0,3 трлн рублей. Это заметно больше, чем в прошлые годы. Такие данные опубликовал Банк России в своем информационно‑аналитическом комментарии, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что в феврале показатель тоже рос, но не так сильно. Тогда прибавка составила 0,2 трлн рублей. Эксперты предполагают, что одна из причин такого роста — периодические отключения мобильного интернета. Из‑за этого люди и компании предпочитают держать больше наличных под рукой, чтобы без проблем расплачиваться в любой ситуации.

Банк России привел и другие цифры. Так, в феврале объем наличных денег вырос на 1,4% за месяц, а в марте темп прироста увеличился до 1,6%. Если смотреть в годовом разрезе, то на 1 апреля объем наличных в стране оказался на 12,2% выше, чем год назад, тогда как на 1 марта этот показатель составлял 8,8%.

Напомним, что в последний год снятие наличных усложнилось — власти ужесточили контроль, чтобы защитить граждан от мошенников. При этом переводы свыше 2,4 млн рублей в год могут попасть под контроль ФНС. Такой лимит переводов затронет только физических лиц, но переводы от близких родственников под новый контроль не попадут.



