Фонд помощи ипотечникам-должникам предложили создать в России
В первую очередь, новое ведомство могло бы выдавать им средства на аренду жилья
24 января 2026, 19:15, ИА Амител
В Общественной палате выступили с инициативой учреждения государственного фонда. Его задачей станет финансирование аренды жилья для граждан, испытывающих трудности с погашением ипотечных займов.
Согласно замыслу авторов предложения, этот фонд сможет оказать поддержку заемщикам, имеющим просрочки по ипотеке, выделяя средства на оплату арендного социального жилья.
Данное предложение было озвучено в связи с увеличением ипотечной задолженности среди населения. По информации Центробанка, в ноябре 2025 года совокупный долг россиян по ипотечным кредитам достиг пикового значения с начала года, составив 23 триллиона рублей. За месяц этот показатель вырос на 1,5%, а с начала года – на 7%.
Объем выданных ипотечных кредитов в ноябре остался приблизительно на уровне 500 миллиардов рублей. Значительную часть – около 80% – составили программы, реализуемые при поддержке государства. Наиболее популярной из них остается "Семейная ипотека", по которой банками было выдано 358 миллиардов рублей.
19:26:10 24-01-2026
"По информации Центробанка, в ноябре 2025 года совокупный долг россиян по ипотечным кредитам достиг пикового значения с начала года, составив 23 триллиона рублей"
Всего то, 23 трлн. рублей! Подумаешь половина годового бюджета страны! Видно что всё хорошо у ипотечников и нужно ещё больше выдавать им кредитов под высокие проценты на многократно завышенные цены жилья. А с фондом помощи придётся обломаться! Но вы держитесь, обещать вас поддержать, сейчас будут все, кому не лень. С ценами на квадратный метр поддержали, с кредитами и процентными ставками поддержали, теперь вот с долгами поддержат, а приставы ещё и помогут...
09:06:15 25-01-2026
Гость (19:26:10 24-01-2026) "По информации Центробанка, в ноябре 2025 года совокупный до... Помогут проводить родину защищать
19:56:24 24-01-2026
Надеюсь этот бредячий план будут за счет Общественной палаты оплачивать? Они же за свой счет фонд пополнять станут? Тогда еще закину под широкие но тупые (как и головы) крылья. Надо создать фонды для просрочников по автокредитам (дважды автомобильный не может свое УГ со складов распихать) и для неплательщиков по займам в МФО (сюда вообще, люди на поддержание штанов до ближайшей ЗП обращаются). Это самые первые предложения. Главное чтоб Общественная палата оплачивала. Но ведь сольются поросята...
20:16:33 24-01-2026
а зачем нас заставляют страховать всё подряд когда берёшь деньги у банка!!!???
21:08:33 24-01-2026
Рынок новостроек по большому счету это банковский продукт, который прекрасно регулируется государством. Захотят сдуть ценовой пузырь - сдуют, захотят накачать ценовой пузырь и сделать недвижимость роскошью - сделают. Люди, которые взяли ипотеку и не потянули, после продажи их жилья банками с торгов потеряют первоначальный взнос 20%. Я считаю, что государство должно выгнать всех "инвесторов" особенно которые пачками под 6% набрали квартир под дальнейшую перепродажу (т.к. они в том числе раздули ценовой пузырь). В России исторически сложилось, что бетон это как золото, это тихая гавань для капиталов. А тк у нас коррупционный капитала в количествах перетекает на рынок жилой недвижимости, то его просто нужно отсечь и запретить эти сделки. Ещё в 2009 году мне рассказывали как в отделах продаж новостроек приходили люди и скупали по 15 квартир. Вот вопрос на какие деньги и для чего? Чтобы жить сразу во всех?)))
11:52:41 25-01-2026
у меня сразу два вопроса: за чей счет банкет и для чего нужно страхование на все случаи в банках?
11:56:25 25-01-2026
Это фонд помощи банкам, а не ипотечникам.
15:42:38 25-01-2026
Это предложение сродни ситуации с Долиной в самом начале - ее обманули, ее надо пожалеть. Башкой нужно думать в первую очередь. Ни копейки таким ипотечникам, ни копейки.