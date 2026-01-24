Фонд помощи ипотечникам-должникам предложили создать в России

В первую очередь, новое ведомство могло бы выдавать им средства на аренду жилья

24 января 2026, 19:15, ИА Амител

Недвижимость / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Общественной палате выступили с инициативой учреждения государственного фонда. Его задачей станет финансирование аренды жилья для граждан, испытывающих трудности с погашением ипотечных займов.

Согласно замыслу авторов предложения, этот фонд сможет оказать поддержку заемщикам, имеющим просрочки по ипотеке, выделяя средства на оплату арендного социального жилья.

Данное предложение было озвучено в связи с увеличением ипотечной задолженности среди населения. По информации Центробанка, в ноябре 2025 года совокупный долг россиян по ипотечным кредитам достиг пикового значения с начала года, составив 23 триллиона рублей. За месяц этот показатель вырос на 1,5%, а с начала года – на 7%.

Объем выданных ипотечных кредитов в ноябре остался приблизительно на уровне 500 миллиардов рублей. Значительную часть – около 80% – составили программы, реализуемые при поддержке государства. Наиболее популярной из них остается "Семейная ипотека", по которой банками было выдано 358 миллиардов рублей.