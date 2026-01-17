Банки России опровергли слухи о приостановке выдачи семейной ипотеки

Выдача ссуд работает в штатном режиме

17 января 2026, 20:05, ИА Амител

Льготная программа "Семейная ипотека" функционирует в штатном порядке, и ее действие не приостановлено. Вопреки распространяемым сведениям о возможном прекращении, ведущие банковские учреждения сообщают о непрерывности предоставления льготных займов. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают, что кратковременные технические перерывы обусловлены адаптацией к обновленным условиям, вступающим в силу с 1 февраля. Нововведения затронут правила оформления кредита исключительно на одну семью и упростят процесс рефинансирования комбинированной ипотеки.

В бюджет на 2026 год на реализацию данной программы уже заложено свыше 450 миллиардов рублей.