Где в Барнауле можно купить новогодние елки и сколько они стоят?
Если вы еще не приобрели зеленую красавицу, самое время этим заняться
24 декабря 2025, 07:05, ИА Амител
Елочный базар в Барнауле / Фото: amic.ru
В преддверии Нового года в Барнауле вовсю идет торговля главным атрибутом праздника – елками. Живые и искусственные, высотой до потолка и совсем маленькие – из множества зеленых красавиц можно выбрать дерево по своему вкусу.
О том, где в Барнауле приобрести новогодние елочки и сколько они стоят, – в материале amic.ru.
Где в Барнауле можно купить живую елку?
15 декабря в краевой столице официально открылись елочные базары. Здесь купить игольчатых красавиц можно вплоть до 31 декабря. Елки продают во всех районах города – всего 28 точек.
Центральный район
- пр. Красноармейский, 64;
- ул. Никитина, 55;
- пр. Социалистический, 61;
- ул. Белинского, 12 (поселок Южный).
Индустриальный район
- ул. Малахова, 84/1;
- ул. Попова, 83;
- ул. Попова, 98;
- ул. Попова, 188;
- ул. Энтузиастов, 22;
- ул. Новосибирская, 11б;
- Павловский тракт, 227;
- Павловский тракт, 275;
- пересечение ул. Балтийской и Лазурной (район дома № 16 по ул. Балтийской);
- ул. Сергея Ускова (район одноименной остановки, нечетная сторона);
- ул. Георгиева, 44.
Октябрьский район
- ул. 40 лет Октября, 3а;
- ул. Германа Титова, 19;
- ул. Северо-Западная, 58;
- ул. Советская, 3.
Ленинский район
- ул. Попова, 51;
- ул. Попова, 64;
- 3. ул.Попова, 68а
- ул. Попова, 86 (площадь Народная).
Железнодорожный район
- пр. Красноармейский, 131;
- ул. Молодежная, 64 (две торговые точки)
- ул. Северо-Западная, 163;
- пр. Ленина, 69.
Сколько в Барнауле стоят живые елки?
Цены на новогодние деревья в Барнауле разные – все зависит от их высоты и пышности. В среднем живые елки стоят 1,5 до 5 тысяч рублей.
А если я не хочу покупать живую елку?
Заходите в магазин любой торговой сети и выбирайте на свой вкус. Обычно искусственные елки продают в супермаркетах, хозяйственных или строительных магазинах.
И во сколько обойдется искусственная елочка?
Это зависит от материала, способа изготовления и размера. Так, в магазинах сети "Лента" елочки высотой до 90 см стоят от 149,99 до 799,99 рубля. За деревца от 90 до 150 см придется отдать от 499 до 7999 рублей, А за высокие ели от 180 до 240 см – от 999 до 22 999 рублей.
В "ЛеманаПро" цена елочки высотой до 90 см варьируется от 246 до 4990 руб. Среднее деревце высотой 90-160 см можно приобрести от 990 до 12990 руб. А елки от 170 см и выше обойдутся в 3100–24 990 рублей.
В "Ашане" елку до 90 см можно купить за 69,99–1390,99 рубля. Деревца высотой 90–170 см стоят от 199 до 5799 рублей, а от 180 до 240 см обойдутся в сумму от 1299,99 до 13 890 рублей.
А как красиво нарядить елку к Новому году?
Согласно восточному календарю, символом 2026-го будет Красная Огненная Лошадь. Покровительницу грядущего года ассоциируют с движением, решительностью и амбициозностью. Чтобы Огненная Лошадь принесла в дом удачу, важно правильно украсить елку: она должна выглядеть живой и динамичной, словно не просто стоит в комнате, а вот-вот тронется с места. Подробнее об этом читайте в нашем материале: "Как украсить елку в год Красной Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу?"
