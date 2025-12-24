Где в Барнауле можно купить новогодние елки и сколько они стоят?

Если вы еще не приобрели зеленую красавицу, самое время этим заняться

24 декабря 2025, 07:05, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: amic.ru

В преддверии Нового года в Барнауле вовсю идет торговля главным атрибутом праздника – елками. Живые и искусственные, высотой до потолка и совсем маленькие – из множества зеленых красавиц можно выбрать дерево по своему вкусу.

О том, где в Барнауле приобрести новогодние елочки и сколько они стоят, – в материале amic.ru.

1 Где в Барнауле можно купить живую елку? 15 декабря в краевой столице официально открылись елочные базары. Здесь купить игольчатых красавиц можно вплоть до 31 декабря. Елки продают во всех районах города – всего 28 точек. Центральный район пр. Красноармейский, 64;

ул. Никитина, 55;

пр. Социалистический, 61;

ул. Белинского, 12 (поселок Южный). Индустриальный район ул. Малахова, 84/1;

ул. Попова, 83;

ул. Попова, 98;

ул. Попова, 188;

ул. Энтузиастов, 22;

ул. Новосибирская, 11б;

Павловский тракт, 227;

Павловский тракт, 275;

пересечение ул. Балтийской и Лазурной (район дома № 16 по ул. Балтийской);

ул. Сергея Ускова (район одноименной остановки, нечетная сторона);

ул. Георгиева, 44. Октябрьский район ул. 40 лет Октября, 3а;

ул. Германа Титова, 19;

ул. Северо-Западная, 58;

ул. Советская, 3. Ленинский район ул. Попова, 51;

ул. Попова, 64;

3. ул.Попова, 68а

ул. Попова, 86 (площадь Народная). Железнодорожный район пр. Красноармейский, 131;

ул. Молодежная, 64 (две торговые точки)

ул. Северо-Западная, 163;

пр. Ленина, 69.

2 Сколько в Барнауле стоят живые елки? Цены на новогодние деревья в Барнауле разные – все зависит от их высоты и пышности. В среднем живые елки стоят 1,5 до 5 тысяч рублей.

3 А если я не хочу покупать живую елку? Заходите в магазин любой торговой сети и выбирайте на свой вкус. Обычно искусственные елки продают в супермаркетах, хозяйственных или строительных магазинах.

4 И во сколько обойдется искусственная елочка? Это зависит от материала, способа изготовления и размера. Так, в магазинах сети "Лента" елочки высотой до 90 см стоят от 149,99 до 799,99 рубля. За деревца от 90 до 150 см придется отдать от 499 до 7999 рублей, А за высокие ели от 180 до 240 см – от 999 до 22 999 рублей. В "ЛеманаПро" цена елочки высотой до 90 см варьируется от 246 до 4990 руб. Среднее деревце высотой 90-160 см можно приобрести от 990 до 12990 руб. А елки от 170 см и выше обойдутся в 3100–24 990 рублей. В "Ашане" елку до 90 см можно купить за 69,99–1390,99 рубля. Деревца высотой 90–170 см стоят от 199 до 5799 рублей, а от 180 до 240 см обойдутся в сумму от 1299,99 до 13 890 рублей.