Хозяйка года оценит яркие фактурные игрушки, а также гирлянды с теплым светом

15 декабря 2025, 11:35, ИА Амител

Новогодняя елка / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

До Нового года – 2026 осталось меньше месяца. Согласно восточному календарю, его покровительницей будет Красная Огненная Лошадь – символ движения, решительности и свободы. Чтобы настроиться на энергетику 2026-го, важно правильно украсить елку. Подобно хозяйке года, она должна выглядеть живой и динамичной, словно не просто стоит в комнате, а вот-вот тронется с места.

О том, как лучше нарядить зеленую красавицу в год Огненной Лошади - в материале amic.ru.

1 Как подобрать украшения для елки в год Красной Огненной Лошади? Покровительница 2026 года любит уверенность и масштаб, поэтому лучше выбирать елочные игрушки среднего и крупного размера. Отлично подойдут шары с бархатной или матовой поверхностью, а также с легким сатиновым блеском. Из материалов стоит отдать предпочтение стеклу, дереву, фетру, коже и плотным тканям. Они символизируют силу, тепло и уют. На елке будут очень красиво смотреться деревянные игрушки с ручной росписью и элементами резьбы, а также украшения с текстильными деталями. Особенно продуманной должна быть верхушка елки. Огненная Лошадь очень целеустремленная, поэтому верхушка должна символизировать цель и направление, а не просто быть декоративной точкой. Отдайте предпочтение золотой, медной или красной звезде, либо стилизованному солнцу и пламени. А еще присмотритесь к элегантному банту из плотной ткани, композиции из ветвей, ягод и металлических элементов.

2 В каких цветах лучше украшать елку к 2026 году? Чтобы настроиться на энергетику Красной Огненной Лошади, нужно выбрать правильную цветовую палитру елочных игрушек. За основу можно взять оттенки красного, например, глубокий бордовый, винный, терракотовый или алый, кармин. Его обязательно нужно уравновесить золотом, бронзой и теплым медным блеском – символами солнца и огня. Устойчивость композиции придадут коричневые, песочные и кремовые оттенки. Допустимы небольшие акценты черного или темно-синего, но в качестве фоновых, а не доминирующих цветов. Гирлянды лучше выбирать с теплым желтым или янтарным светом. Холодный белый или голубоватый свет разрушает огненную энергетику года и делает елку "безжизненной". Свет должен быть мягким, словно живой огонь. Располагать ее нужно не поверхностно, ближе к стволу. Елка будет светиться изнутри, что символизирует внутреннюю силу и харизму, важные качества Огненной Лошади.

3 Какие елочные украшения точно не понравятся Огненной Лошади? Лучше не украшать елку игрушками в синих, голубых и серебристых тонах, а также гирляндами с белыми и голубыми лампочками. Это "водные" оттенки, которые конфликтуют с "огненной" энергией года. Кроме того, стоит избегать украшений в виде оружия, игрушек в виде обезьян и крыс, а также агрессивных геометрических форм. В целом не нужно перегружать елку декором: хозяйка года любит свободу, поэтому лучше выбрать несколько акцентных деталей.