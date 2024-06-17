"Горэлектротранс" прокомментировал пожар в трамвае № 7 в Барнауле
После обнаружения возгорания водитель остановила вагон и открыла двери
17 июня 2024, 16:43, ИА Амител
В МУП "Горэлектротранс" прокомментировали пожар, который произошел вечером 16 июня в трамвае на конечной станции "Кордон". Как заявили в пресс-службе предприятия, после обнаружения возгорания водитель остановила вагон и открыла двери.
"Благодаря слаженным действиям экипажа вагона и содействию пассажиров эвакуация прошла оперативно, после чего водитель сообщила о произошедшем дежурному диспетчеру", – заявили в МУП.
Причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия. Отмечается, что вагон регулярно проходил техобслуживание, а неисправностей выявлено не было.
Сейчас "Горэлектротранс" ведет ремонт контактной сети на месте происшествия. Из-за этого временно изменили маршрут движения трамваев № 7. Работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня.
16:50:23 17-06-2024
мужик-герой, выходит, выламывал открытые двери?
17:12:20 17-06-2024
R22 (16:50:23 17-06-2024) мужик-герой, выходит, выламывал открытые двери?... Они руками спокойно открываются - в татрах.
16:56:47 17-06-2024
огнетушитель был . али нет ?
17:15:56 17-06-2024
А если бы двери не открылись ...?
18:39:53 17-06-2024
Гость (17:15:56 17-06-2024) А если бы двери не открылись ...?... Можно головой попробовать выбить окно, ну если конечно чугунок крепкий.
19:43:23 17-06-2024
Кто-то из них лукавит. Для верности можно спросить и других пассажиров этого почившего вагона. Но, зная наши реалии, уверен, ГЭТ ещё сожжёт не один трамвай. С открытыми дверями.