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"Горэлектротранс" прокомментировал пожар в трамвае № 7 в Барнауле

После обнаружения возгорания водитель остановила вагон и открыла двери

17 июня 2024, 16:43, ИА Амител

Сгоревший трамвай / Фото: "Инцидент Барнаул"
Сгоревший трамвай / Фото: "Инцидент Барнаул"

В МУП "Горэлектротранс" прокомментировали пожар, который произошел вечером 16 июня в трамвае на конечной станции "Кордон". Как заявили в пресс-службе предприятия, после обнаружения возгорания водитель остановила вагон и открыла двери.

"Благодаря слаженным действиям экипажа вагона и содействию пассажиров эвакуация прошла оперативно, после чего водитель сообщила о произошедшем дежурному диспетчеру", – заявили в МУП.

Причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия. Отмечается, что вагон регулярно проходил техобслуживание, а неисправностей выявлено не было.

Сейчас "Горэлектротранс" ведет ремонт контактной сети на месте происшествия. Из-за этого временно изменили маршрут движения трамваев № 7. Работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня.

Барнаул Пожары Транспорт Происшествия трамваи

Комментарии 6

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R22

16:50:23 17-06-2024

мужик-герой, выходит, выламывал открытые двери?

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Гость

17:12:20 17-06-2024

R22 (16:50:23 17-06-2024) мужик-герой, выходит, выламывал открытые двери?... Они руками спокойно открываются - в татрах.

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Гость

16:56:47 17-06-2024

огнетушитель был . али нет ?

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Гость

17:15:56 17-06-2024

А если бы двери не открылись ...?

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Сергей

18:39:53 17-06-2024

Гость (17:15:56 17-06-2024) А если бы двери не открылись ...?... Можно головой попробовать выбить окно, ну если конечно чугунок крепкий.

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Гость

19:43:23 17-06-2024

Кто-то из них лукавит. Для верности можно спросить и других пассажиров этого почившего вагона. Но, зная наши реалии, уверен, ГЭТ ещё сожжёт не один трамвай. С открытыми дверями.

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