"Горэлектротранс" прокомментировал пожар в трамвае № 7 в Барнауле

После обнаружения возгорания водитель остановила вагон и открыла двери

17 июня 2024, 16:43, ИА Амител

Сгоревший трамвай / Фото: "Инцидент Барнаул"

В МУП "Горэлектротранс" прокомментировали пожар, который произошел вечером 16 июня в трамвае на конечной станции "Кордон". Как заявили в пресс-службе предприятия, после обнаружения возгорания водитель остановила вагон и открыла двери.

"Благодаря слаженным действиям экипажа вагона и содействию пассажиров эвакуация прошла оперативно, после чего водитель сообщила о произошедшем дежурному диспетчеру", – заявили в МУП.

Причины произошедшего выясняет специально созданная комиссия. Отмечается, что вагон регулярно проходил техобслуживание, а неисправностей выявлено не было.

Сейчас "Горэлектротранс" ведет ремонт контактной сети на месте происшествия. Из-за этого временно изменили маршрут движения трамваев № 7. Работы планируется завершить до конца сегодняшнего дня.