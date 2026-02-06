"Хочу помочь человечеству". Как молодой ученый на Алтае изобретает "таблетку от старости"

Аспирант АлтГУ Максим Чуркин работает над тем, чтобы привычные обезболивающие стали эффективнее и безопаснее

06 февраля 2026, 06:15, Вячеслав Кондаков

Аспирант АлтГУ Максим Чуркин / Фото: из личного архива Максима Чуркина

Научные фантасты веками рассуждали о том, как человечество однажды "победит старость". Сегодня многие идеи из книг и фильмов уже не выглядят фантастикой — особенно для 26-летнего Максима Чуркина, химика и аспиранта Алтайского государственного университета. Уже несколько лет он работает над тем, чтобы привычные обезболивающие и противовоспалительные препараты стали эффективнее и вызывали меньше побочных эффектов. О себе Максим говорит просто: с детства мечтал "изобрести таблетку от старости". Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с молодым ученым и узнал, почему после окончания вуза он не пошел на высокооплачиваемую работу, а остался в университете ради науки и стипендии в 10 тысяч рублей в месяц и почему ни разу об этом не пожалел.

"Химия затянула меня только в восьмом классе"

Максим Чуркин — выпускник гимназии № 42. Его отец — кандидат медицинских наук, известный в Барнауле врач-эндоскопист. С ранних лет Максим мечтал создать лекарство, которое поможет людям жить дольше, но долгое время не представлял, каким путем к этому прийти. Да и химия в школе сначала не вызывала особого интереса — Максим учился в физико-математическом классе.

«Химия затянула меня только в восьмом классе. Было интересно, я много изучал самостоятельно», — вспоминает аспирант АлтГУ.

При этом долгое время он не рассматривал химию как будущую профессию. Осознанный выбор произошел уже перед ЕГЭ. Сначала Максим собирался пойти по стопам отца и поступить в медицинский университет, но после экскурсии в больницу энтузиазм быстро исчез.

«Я честно сказал отцу: "Спасибо, но нет. Это не мое". Посмотрел на работу врачей и понял, что мне это неинтересно», — рассказывает Чуркин.

В итоге за пару месяцев до экзаменов он пришел к учителю и заявил, что будет сдавать химию. На ЕГЭ Максим набрал более 70 баллов — этого хватило для поступления на бюджет химического факультета АлтГУ.

«Был шанс поступить в Новосибирск, но там я был на грани списка. В АлтГУ же меня звали учиться — и я решил остаться», — объясняет он.

В университете Максим занимался аналитической химией — исследованием качества воздуха, воды и почвы. По его словам, это "самая практическая экология", где результаты можно буквально увидеть и измерить. После окончания вуза он без труда мог бы устроиться в любую лабораторию Барнаула. Но тогда детская мечта о "таблетке от старости" напомнила о себе.

«Я понял, что хочу заниматься фармацевтикой: создавать лекарства, работать с молекулами, которые реально меняют жизнь людей», — говорит Максим.

Он поступил в магистратуру АлтГУ, хотя рассматривал и другие города — Новосибирск, Санкт-Петербург, Томск. В какой-то момент почти сложилась и длительная стажировка в США, но планы сорвались.

Аспирантура со второго раза

Аспирант АлтГУ Максим Чуркин / Фото: из личного архива

После магистратуры Максим решил идти дальше — в аспирантуру. Но с первого раза не получилось: на химическом факультете просто не оказалось бюджетных мест. Учиться платно или уезжать из Барнаула он не хотел. Тогда профессор кафедры органической химии Наталья Базарнова предложила остаться в университете, работать и готовиться к поступлению через год. За это время Максим определился с темой и начал писать кандидатскую диссертацию.

«Я благодарен судьбе, что у меня был год подумать над тем, чем я хочу заниматься всю жизнь. Научный руководитель предложил тему, которой в России занимаются немногие: флюидная (суперкритическая) хроматография. Если перевести на человеческий язык, это метод, который помогает разделять и очищать вещества. И именно это оказывается критически важным для фармацевтики — когда нужно получить максимально чистое действующее вещество и доказать его качество. Это очень перспективное направление», — уверен химик.

Безвредные таблетки

Через год Максим Чуркин, как и обещали преподаватели, получил бюджетное место в аспирантуре. К этому момент начинающий ученый уже вовсю углубился в изучение лекарств и таблеток. Максим понял, что создать "таблетку от старости" сейчас наука не может, а вот принести более практическую пользу для него в силах.

Сегодня Максим Чуркин работает над методами очистки действующих веществ лекарств. Речь идет о привычных препаратах — ибупрофене, кетопрофене, напроксене и других нестероидных противовоспалительных средствах. Многие из них представляют собой так называемую рацемическую смесь — сочетание двух молекул, зеркальных друг другу. Одна из них лечит, вторая — не приносит пользы и часто вызывает побочные эффекты.

«Вы пьете таблетку на 100 мг, а реально действует только 50. Остальное — балласт, который нагружает организм и иногда даже снижает эффективность лекарства», — поясняет Максим.

Суть метода — "отсечь все лишнее", чтобы у таблеток не было побочного эффекта. Любые лекарства, поясняет ученый, пусть и немного, но влияют на желудок, почки и печень.

«Мы взяли стандартный образец ибупрофена, растворили его и поместили в хроматограф. Внутри — поток углекислого газа в промежуточном состоянии: он похож на жидкость, но ведет себя как газ. Двигаясь в этом потоке, вещества достигают сорбента, который и "ловит" нужные компоненты», — объясняет аспирант. В итоге из одной таблетки получают два вещества: чистое действующее и балластное. Первое полностью сохраняет обезболивающий и противовоспалительный эффект, второе можно исключить.

По словам Максима, свои исследования он мечтает завершить через два-три года — к моменту окончания аспирантуры. Это не означает, что технологию сотрудника АлтГУ сразу возьмут на вооружение фармакологические компании страны. На изобретение любого лекарства и внедрение его в массовое производство уходит 10–15 лет.

Это значит, что в будущем таблетки можно будет делать меньше, снижать дозировку и уменьшать нагрузку на желудок и печень. Более того, балластное вещество тоже может быть полезным. Похожие эксперименты за рубежом проводились и раньше, но дальше лабораторий они не пошли. А барнаульским ученым удалось доказать эффективность очищенного вещества.

"Моя цель — оставить после себя след"

Аспирант АлтГУ Максим Чуркин / Фото: из личного архива

Пока однокурсники Максима уже работают в различных организациях, занимающихся исследованием окружающей среды, молодой аспирант получает стипендию около 10 тысяч рублей в месяц. Максим не скрывает, что наука — это игра вдолгую. Параллельно молодой ученый преподает в родном университете. Наука для Чуркина — это не только лаборатория и статьи, но и возможность ездить, смотреть, учиться у лучших специалистов, общаться с теми, кто реально "двигает" отрасль.

Так, например, на продолжение работы молодой ученый получил грант Фонда содействия инновациям. Также он побывал на стажировке в Институте общей и неорганической химии РАН, где отработал методику и подтвердил ее с помощью других приборов.

«Моя цель — оставить после себя след. Открыть, придумать что-то такое, чтобы потом мои внуки сказали: "Мой дед изобрел уникальную технологию"», — признается аспирант.

В свободное время Максим Чуркин занимается спортом и путешествует. Стереотип об "аспиранте-ботанике" он не поддерживает, и в личной жизни у него все хорошо.

«Моя девушка гордится моим выбором. Она мне при встрече сразу сказала: "О, какой ты умный!" Сейчас гордится, что у меня есть цель — развивать науку», — с улыбкой рассказывает Максим.

В будущем аспирант планирует довести технологии очистки до промышленного уровня, защитить кандидатскую и предложить разработки фармкомпаниям. Также Максим Чуркин хочет остаться работать в университете и посвятить свою жизнь науке.