"Хочу помочь человечеству". Как молодой ученый на Алтае изобретает "таблетку от старости"
Аспирант АлтГУ Максим Чуркин работает над тем, чтобы привычные обезболивающие стали эффективнее и безопаснее
06 февраля 2026, 06:15, Вячеслав Кондаков
Научные фантасты веками рассуждали о том, как человечество однажды "победит старость". Сегодня многие идеи из книг и фильмов уже не выглядят фантастикой — особенно для 26-летнего Максима Чуркина, химика и аспиранта Алтайского государственного университета. Уже несколько лет он работает над тем, чтобы привычные обезболивающие и противовоспалительные препараты стали эффективнее и вызывали меньше побочных эффектов. О себе Максим говорит просто: с детства мечтал "изобрести таблетку от старости". Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с молодым ученым и узнал, почему после окончания вуза он не пошел на высокооплачиваемую работу, а остался в университете ради науки и стипендии в 10 тысяч рублей в месяц и почему ни разу об этом не пожалел.
"Химия затянула меня только в восьмом классе"
Максим Чуркин — выпускник гимназии № 42. Его отец — кандидат медицинских наук, известный в Барнауле врач-эндоскопист. С ранних лет Максим мечтал создать лекарство, которое поможет людям жить дольше, но долгое время не представлял, каким путем к этому прийти. Да и химия в школе сначала не вызывала особого интереса — Максим учился в физико-математическом классе.
«Химия затянула меня только в восьмом классе. Было интересно, я много изучал самостоятельно», — вспоминает аспирант АлтГУ.
При этом долгое время он не рассматривал химию как будущую профессию. Осознанный выбор произошел уже перед ЕГЭ. Сначала Максим собирался пойти по стопам отца и поступить в медицинский университет, но после экскурсии в больницу энтузиазм быстро исчез.
«Я честно сказал отцу: "Спасибо, но нет. Это не мое". Посмотрел на работу врачей и понял, что мне это неинтересно», — рассказывает Чуркин.
В итоге за пару месяцев до экзаменов он пришел к учителю и заявил, что будет сдавать химию. На ЕГЭ Максим набрал более 70 баллов — этого хватило для поступления на бюджет химического факультета АлтГУ.
«Был шанс поступить в Новосибирск, но там я был на грани списка. В АлтГУ же меня звали учиться — и я решил остаться», — объясняет он.
В университете Максим занимался аналитической химией — исследованием качества воздуха, воды и почвы. По его словам, это "самая практическая экология", где результаты можно буквально увидеть и измерить. После окончания вуза он без труда мог бы устроиться в любую лабораторию Барнаула. Но тогда детская мечта о "таблетке от старости" напомнила о себе.
«Я понял, что хочу заниматься фармацевтикой: создавать лекарства, работать с молекулами, которые реально меняют жизнь людей», — говорит Максим.
Он поступил в магистратуру АлтГУ, хотя рассматривал и другие города — Новосибирск, Санкт-Петербург, Томск. В какой-то момент почти сложилась и длительная стажировка в США, но планы сорвались.
Аспирантура со второго раза
После магистратуры Максим решил идти дальше — в аспирантуру. Но с первого раза не получилось: на химическом факультете просто не оказалось бюджетных мест. Учиться платно или уезжать из Барнаула он не хотел. Тогда профессор кафедры органической химии Наталья Базарнова предложила остаться в университете, работать и готовиться к поступлению через год. За это время Максим определился с темой и начал писать кандидатскую диссертацию.
«Я благодарен судьбе, что у меня был год подумать над тем, чем я хочу заниматься всю жизнь. Научный руководитель предложил тему, которой в России занимаются немногие: флюидная (суперкритическая) хроматография. Если перевести на человеческий язык, это метод, который помогает разделять и очищать вещества. И именно это оказывается критически важным для фармацевтики — когда нужно получить максимально чистое действующее вещество и доказать его качество. Это очень перспективное направление», — уверен химик.
Безвредные таблетки
Через год Максим Чуркин, как и обещали преподаватели, получил бюджетное место в аспирантуре. К этому момент начинающий ученый уже вовсю углубился в изучение лекарств и таблеток. Максим понял, что создать "таблетку от старости" сейчас наука не может, а вот принести более практическую пользу для него в силах.
Сегодня Максим Чуркин работает над методами очистки действующих веществ лекарств. Речь идет о привычных препаратах — ибупрофене, кетопрофене, напроксене и других нестероидных противовоспалительных средствах. Многие из них представляют собой так называемую рацемическую смесь — сочетание двух молекул, зеркальных друг другу. Одна из них лечит, вторая — не приносит пользы и часто вызывает побочные эффекты.
«Вы пьете таблетку на 100 мг, а реально действует только 50. Остальное — балласт, который нагружает организм и иногда даже снижает эффективность лекарства», — поясняет Максим.
Суть метода — "отсечь все лишнее", чтобы у таблеток не было побочного эффекта. Любые лекарства, поясняет ученый, пусть и немного, но влияют на желудок, почки и печень.
«Мы взяли стандартный образец ибупрофена, растворили его и поместили в хроматограф. Внутри — поток углекислого газа в промежуточном состоянии: он похож на жидкость, но ведет себя как газ. Двигаясь в этом потоке, вещества достигают сорбента, который и "ловит" нужные компоненты», — объясняет аспирант. В итоге из одной таблетки получают два вещества: чистое действующее и балластное. Первое полностью сохраняет обезболивающий и противовоспалительный эффект, второе можно исключить.
По словам Максима, свои исследования он мечтает завершить через два-три года — к моменту окончания аспирантуры. Это не означает, что технологию сотрудника АлтГУ сразу возьмут на вооружение фармакологические компании страны. На изобретение любого лекарства и внедрение его в массовое производство уходит 10–15 лет.
Это значит, что в будущем таблетки можно будет делать меньше, снижать дозировку и уменьшать нагрузку на желудок и печень. Более того, балластное вещество тоже может быть полезным. Похожие эксперименты за рубежом проводились и раньше, но дальше лабораторий они не пошли. А барнаульским ученым удалось доказать эффективность очищенного вещества.
"Моя цель — оставить после себя след"
Пока однокурсники Максима уже работают в различных организациях, занимающихся исследованием окружающей среды, молодой аспирант получает стипендию около 10 тысяч рублей в месяц. Максим не скрывает, что наука — это игра вдолгую. Параллельно молодой ученый преподает в родном университете. Наука для Чуркина — это не только лаборатория и статьи, но и возможность ездить, смотреть, учиться у лучших специалистов, общаться с теми, кто реально "двигает" отрасль.
Так, например, на продолжение работы молодой ученый получил грант Фонда содействия инновациям. Также он побывал на стажировке в Институте общей и неорганической химии РАН, где отработал методику и подтвердил ее с помощью других приборов.
«Моя цель — оставить после себя след. Открыть, придумать что-то такое, чтобы потом мои внуки сказали: "Мой дед изобрел уникальную технологию"», — признается аспирант.
В свободное время Максим Чуркин занимается спортом и путешествует. Стереотип об "аспиранте-ботанике" он не поддерживает, и в личной жизни у него все хорошо.
«Моя девушка гордится моим выбором. Она мне при встрече сразу сказала: "О, какой ты умный!" Сейчас гордится, что у меня есть цель — развивать науку», — с улыбкой рассказывает Максим.
В будущем аспирант планирует довести технологии очистки до промышленного уровня, защитить кандидатскую и предложить разработки фармкомпаниям. Также Максим Чуркин хочет остаться работать в университете и посвятить свою жизнь науке.
«Да, это пока не "таблетка от старости", но я сделаю вклад в развитие фармакологии страны. Мне хочется, чтобы молодые ученые оставались жить и работать в Барнауле, придумывали новые технологии и помогали развивать не только свой родной город, но и страну», — уверен Максим Чуркин.
06:34:57 06-02-2026
Подскажите, пожалуйста, где купить Калий, чистый для анализов? Хочу питьевую воду подсаливать.
10:44:20 06-02-2026
Гость (06:34:57 06-02-2026) Подскажите, пожалуйста, где купить Калий, чистый для анализо... можт всё-таки хлорид калия? На Озоне можете купить. Добавка Е508.
07:04:45 06-02-2026
Пилите, Шура, пилите...
07:44:05 06-02-2026
У С. Есенина, есть стихотворение "Милый, милый, смешной д-й, ну куда, куда он гонится... Причем вместе с Н. Базарновой. Занялись бы делом лучше.
09:06:30 06-02-2026
просто гость (07:44:05 06-02-2026) У С. Есенина, есть стихотворение "Милый, милый, смешной д-й,... А парень "не делом" занят? Или "дело"- это только киркой махать?)))
09:29:18 06-02-2026
Гость (09:06:30 06-02-2026) А парень "не делом" занят? Или "дело"- это только киркой мах... Эти делом они уже много лет занимаются, а результат где? Одна имитация бурной деятельности. Да и не их это дело и уровень не тот. Один пиар.
07:59:07 06-02-2026
Если бы Чуркина запустить в мировые лаборатории с их оборудованием, чтобы он там натворил?
09:03:57 06-02-2026
Как здорово, что есть такие молодые! Печально, что в нашей среде энтузиазм у парня на 100% рассосётся... Мы по результатам 2025 года на 60 месте по инновациям...
09:24:05 06-02-2026
К чему эта статья? Сколько студентов ещё учатся и хотят стать полезными своими открытиями? А в итоге в лучшем случае лаборант или руководитель службы контроля и качества на пищевом производстве.
10:30:22 06-02-2026
Хайзенберг. Начало