Хоккейный турнир Кубок Губернатора открыли в Алтайском крае

Турнир по хоккею с шайбой "Кубок Губернатора Алтайского края" открыли в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.



Соревнования, старт которым дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходят всего второй раз. В матче открытия встретились хозяева площадки - "Динамо-Алтай" и красноярский "Сокол".

"Виктор Томенко присоединился к многочисленным болельщикам на трибунах. Он отметил, что и большой спорт, и любительские состязания любимы всеми за соревновательный дух, за вдохновение расти над собой и никогда не сдаваться. Спортивный календарь края ежегодно пополняется новыми событиями. Особенно важно, по замечанию главы региона, что к участию в таких соревнованиях присоединяется всё больше людей – детей и взрослых" - сказано в сообщении.