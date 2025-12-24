Как создавали "Невероятные приключения Шурика" — главный новогодний проект ТНТ

Комедия идет в кинотеатрах, а 31 декабря ее покажут по телевидению

24 декабря 2025, 07:30, Вячеслав Кондаков

Встреча с режиссером Мишей Семичевым / Фото: ТНТ

12 декабря в Томске прошла творческая встреча с режиссером новогоднего фильма телеканала ТНТ "Невероятные приключения Шурика" Мишей Семичевым. На встрече с представителями СМИ со всей Сибири режиссер поделился своими мыслями о создании проекта, рассказал о процессе работы, а также объяснил, почему его фильм не является ремейком знаменитой советской картины Леонида Гайдая. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков тоже побывал в Томске, поговорил с Мишей Семичевым и узнал, как создавался главный новогодний проект ТНТ, который с 11 декабря идет в кинотеатрах страны, а 31 декабря особую версию будут смотреть миллионы россиян.

Почему Томск?

Миша родился в Томске. Окончил медицинский университет и параллельно активно играл в КВН. Однако свою жизнь решил посвятить не медицине, а работе на ТВ. Миша устроился в креативную команду проекта "Вечерний Ургант". Позже томич участвовал, в том числе, и в крупных новогодних проектах – СIAO 2021, CIAO 2020, "Голубой Ургант" 2019 и 2018, а также снимал для Филиппа Киркорова клип на хит "Цвет настроения синий".

Однако последние четыре года Семичев в соавторстве с другим сибиряком – Андреем Шелковым – делает новогодние проекты для ТНТ. Все началось с "Самоиронии судьбы", потом были "Иван Васильевич меняет все" и "Небриллиантовая рука". Теперь очередь дошла до приключений Шурика, который угодил в какую-то странную мультивселенную и встретится с героями других известных советских комедий.

Не ремейк, а новые "Старые песни о главном"

В начале творческой встречи Миша пообщался с журналистами из регионов Сибири, которые преодолели сотни километров, чтобы поговорить о приключениях Шурика. Интервью amic.ru с постановщиком можно почитать по ссылке.

Также на встрече с журналистами и друзьями (пришли, в том числе, родители режиссера) Семичев раскрыл подробности съемочного процесса и рассказал о своих идеях и подходах к созданию фильма.

Режиссер с самого начала подчеркнул, что его команда не ставила перед собой задачу переснять советскую классику. Вместо этого они решили создать свою собственную вселенную, в которой герои знакомых фильмов оказываются в необычных, даже фантастических условиях. По словам Семичева, это не просто попытка воспроизвести советский опыт, а создание нового мира, в котором герои сталкиваются с проблемами, которые могли бы существовать в параллельной реальности.

Фильм "Невероятные приключения Шурика" – это не просто ремейк советской классики, а совершенно новый проект, который предлагает зрителям погрузиться в параллельную вселенную, где герои знакомых фильмов сталкиваются с современными реалиями.

Миша Семичев рассказал, что проект очень сильно ориентирован на молодое поколение и на зрителей, которые привыкли к современным технологиям и реальностям, в отличие от советских времен. В качестве творческого ориентира постановщик всегда выбирал легендарный проект "Старые песни о главном", который выходил в 90-е. Третья часть "песен" – самая любимая у Семичева. В ней как раз появились актеры, игравшие в комедиях Леонида Гайдая. В проекте "Невероятные приключения Шурика" Миша и Роман Ким (сорежиссер и друг Миши) попытались воссоздать атмосферу проекта из 90-х.

Встреча с режиссером Мишей Семичевым / Фото: ТНТ

Об игре актеров и сценарии

Создание фильма было настоящим вызовом, потому что, как отметил Семичев, нужно было восстановить атмосферу старых советских фильмов с максимальной точностью. Для этого использовались старые чертежи и декорации, созданные еще в советское время для других картин. Художники восстанавливали детали, следуя строгим меркам, чтобы максимально погрузить зрителя в атмосферу того времени. Творческая группа даже специально выбрала некоторые локации "Мосфильма", которые были задействованы при съемках оригинальных картин.

Также постановщик похвалил актерский ансамбль картины. Особенно Семичев выделил Тимура Батрутдинова, воплотившего на экране образ легендарного Шурика. Режиссер показал журналистам и гостям творческого вечера фотографии с телефона, сделанные во время съемочного процесса. В частности, как Тимур сплавлялся по ледяной реке.

Встреча с режиссером Мишей Семичевым / Фото: ТНТ

Комедия, по мнению Семичева, является одним из самых сложных жанров, и с каждым годом снимать ее становится все труднее. Особенно в современную эпоху, когда зрители потребляют огромное количество контента и юмор становится все более быстрым и поверхностным. Режиссер отметил, что главное для его команды – это создание фильма, который будет понятен зрителю и вызовет искренний смех. В "Невероятных приключениях Шурика" огромное количество шуток и зритель не устанет смотреть фильм ни на секунду.

Когда смотреть?

Фильм "Невероятные приключения Шурика" уже вышел на большие экраны. Посмотреть его можно в кинотеатрах. В новогоднюю же ночь особую версию картины можно будет оценить по телеканалу ТНТ. Есть шанс, что "Невероятные приключения Шурика" станут по-настоящему народным хитом.