Кирпич с отпечатком лапки кота нашли при реконструкции старинного особняка в Барнауле
Фотографией с amic.ru поделился собственник исторического здания
24 июня 2024, 12:25, ИА Амител
В Барнауле при реставрации универмага Суховых нашли кирпич с отпечатком лапы кота. Об этом сообщили "Вести Алтай".
Как пишет издание, при реставрации универмага было обнаружено несколько любопытных предметов: рельс, изготовленный на Демидовском заводе, с датой 1880 год, бюст пионерки и отпечаток кошачьей лапы на кирпиче ХIХ века.
Увидеть кирпич смогут посетители кафе, которое в будущем появится в здании: находку разместили на одной из внутренних стен первого этажа. Фотографией "кошачьего" кирпича с amic.ru поделился собственник исторического здания Евгений Лишин.
12:31:25 24-06-2024
няшный кирпич
13:44:40 24-06-2024
Реликвия... Поклоняться надо...
15:01:07 24-06-2024
Мне показалось "Бюст пенсионерки"....
12:13:45 25-06-2024
Гость (15:01:07 24-06-2024) Мне показалось "Бюст пенсионерки"....... ))))))) и я тоже
15:19:00 24-06-2024
Заявляю, как биолог, - этот отпечаток не является отпечатком кота или другого животного. Это рукотворно сделанный артефакт, оставленный потомкам их остроумными предками.
15:20:35 24-06-2024
Надо найти этого кота!
16:09:17 24-06-2024
Каким таким арбатом?