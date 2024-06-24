Кирпич с отпечатком лапки кота нашли при реконструкции старинного особняка в Барнауле

Фотографией с amic.ru поделился собственник исторического здания

24 июня 2024, 12:25, ИА Амител

Фото Евгения Лишина

В Барнауле при реставрации универмага Суховых нашли кирпич с отпечатком лапы кота. Об этом сообщили "Вести Алтай".

Как пишет издание, при реставрации универмага было обнаружено несколько любопытных предметов: рельс, изготовленный на Демидовском заводе, с датой 1880 год, бюст пионерки и отпечаток кошачьей лапы на кирпиче ХIХ века.

Увидеть кирпич смогут посетители кафе, которое в будущем появится в здании: находку разместили на одной из внутренних стен первого этажа. Фотографией "кошачьего" кирпича с amic.ru поделился собственник исторического здания Евгений Лишин.