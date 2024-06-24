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Кирпич с отпечатком лапки кота нашли при реконструкции старинного особняка в Барнауле

Фотографией с amic.ru поделился собственник исторического здания

24 июня 2024, 12:25, ИА Амител

Фото Евгения Лишина

В Барнауле при реставрации универмага Суховых нашли кирпич с отпечатком лапы кота. Об этом сообщили "Вести Алтай".

Как пишет издание, при реставрации универмага было обнаружено несколько любопытных предметов: рельс, изготовленный на Демидовском заводе, с датой 1880 год, бюст пионерки и отпечаток кошачьей лапы на кирпиче ХIХ века.

Увидеть кирпич смогут посетители кафе, которое в будущем появится в здании: находку разместили на одной из внутренних стен первого этажа. Фотографией "кошачьего" кирпича с amic.ru поделился собственник исторического здания Евгений Лишин.

Барнаул Туризм Благоустройство

Комментарии 7

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Гость

12:31:25 24-06-2024

няшный кирпич

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Евгений...

13:44:40 24-06-2024

Реликвия... Поклоняться надо...

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Гость

15:01:07 24-06-2024

Мне показалось "Бюст пенсионерки"....

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Гость

12:13:45 25-06-2024

Гость (15:01:07 24-06-2024) Мне показалось "Бюст пенсионерки"....... ))))))) и я тоже

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биолог

15:19:00 24-06-2024

Заявляю, как биолог, - этот отпечаток не является отпечатком кота или другого животного. Это рукотворно сделанный артефакт, оставленный потомкам их остроумными предками.

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Гость

15:20:35 24-06-2024

Надо найти этого кота!

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Олег

16:09:17 24-06-2024

Каким таким арбатом?

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