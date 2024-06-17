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Кошка устроила пожар в Забайкалье

Животное перегрызло проводку и произошло короткое замыкание

17 июня 2024, 10:44, ИА Амител

Кошка и место пожара / Фото: МЧС России
Кошка и место пожара / Фото: МЧС России

Кошка устроила пожар в забайкальском городе Нерчинске, сообщили в МЧС.

Пока хозяев не было дома, питомец перегрыз проводку и произошло короткое замыкание. Во время тушения пожарные увидели лежащее в дыму животное без сознания. Его вынесли на улицу и привели в чувство.

Затем потушили и возгорание – его площадь составила 20 кв. м.

Пожары животные

Комментарии 4

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Гость

10:46:53 17-06-2024

Бобры плотины рушат, кошки поджоги устраивают. Доколе мы это всё будем терпеть?

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Юс

12:10:56 17-06-2024

Гость (10:46:53 17-06-2024) Бобры плотины рушат, кошки поджоги устраивают. Доколе мы это... Бобры плотины строят)))

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dok_CФ

12:56:06 17-06-2024

Если короткое замыкание, должен был сработать автоматический выключатель (автомат..), т.е. кошка ..

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Гость

14:20:33 17-06-2024

может это крыса перегрызла проводку (крысы любят это делать), а кошка ее отгоняла и сама пострадала.

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