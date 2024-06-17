Кошка устроила пожар в Забайкалье
Животное перегрызло проводку и произошло короткое замыкание
17 июня 2024, 10:44, ИА Амител
Кошка и место пожара / Фото: МЧС России
Кошка устроила пожар в забайкальском городе Нерчинске, сообщили в МЧС.
Пока хозяев не было дома, питомец перегрыз проводку и произошло короткое замыкание. Во время тушения пожарные увидели лежащее в дыму животное без сознания. Его вынесли на улицу и привели в чувство.
Затем потушили и возгорание – его площадь составила 20 кв. м.
10:46:53 17-06-2024
Бобры плотины рушат, кошки поджоги устраивают. Доколе мы это всё будем терпеть?
12:10:56 17-06-2024
Гость (10:46:53 17-06-2024) Бобры плотины рушат, кошки поджоги устраивают. Доколе мы это... Бобры плотины строят)))
12:56:06 17-06-2024
Если короткое замыкание, должен был сработать автоматический выключатель (автомат..), т.е. кошка ..
14:20:33 17-06-2024
может это крыса перегрызла проводку (крысы любят это делать), а кошка ее отгоняла и сама пострадала.