Кошка устроила пожар в Забайкалье

Животное перегрызло проводку и произошло короткое замыкание

17 июня 2024, 10:44, ИА Амител

Кошка и место пожара / Фото: МЧС России

Кошка устроила пожар в забайкальском городе Нерчинске, сообщили в МЧС.

Пока хозяев не было дома, питомец перегрыз проводку и произошло короткое замыкание. Во время тушения пожарные увидели лежащее в дыму животное без сознания. Его вынесли на улицу и привели в чувство.

Затем потушили и возгорание – его площадь составила 20 кв. м.