Кот спас школьника при пожаре в Москве
Хвостатый привлек внимание мальчика, когда началось возгорание
13 февраля 2024, 16:20, ИА Амител
Кот Кузя / Фото: t.me/shot_shot
Кот Кузя спас 10-летнего мальчика при пожаре в Москве. Об этом сообщает Shot.
Школьник делал уроки, когда произошло короткое замыкание в потолочных светильниках, часть потолка обрушилась на диван в зале и тот мгновенно вспыхнул.
Хвостатый прибежал к ребенку и начал громко мяукать, привлекая внимание. Когда мальчик вышел из комнаты, в гостиной уже разгорелось сильное пламя.
Ребенок выбежал из квартиры и сам позвонил в экстренные службы. По факту случившегося назначили проверку.
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Кот походу сам там накосячил и примчался за спасением.
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