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Кот спас школьника при пожаре в Москве

Хвостатый привлек внимание мальчика, когда началось возгорание

13 февраля 2024, 16:20, ИА Амител

Кот Кузя / Фото: t.me/shot_shot
Кот Кузя / Фото: t.me/shot_shot

Кот Кузя спас 10-летнего мальчика при пожаре в Москве. Об этом сообщает Shot.

Школьник делал уроки, когда произошло короткое замыкание в потолочных светильниках, часть потолка обрушилась на диван в зале и тот мгновенно вспыхнул. 

Хвостатый прибежал к ребенку и начал громко мяукать, привлекая внимание. Когда мальчик вышел из комнаты, в гостиной уже разгорелось сильное пламя.

Ребенок выбежал из квартиры и сам позвонил в экстренные службы. По факту случившегося назначили проверку.

Пожары

Комментарии 3

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Гость

16:44:51 13-02-2024

Кот походу сам там накосячил и примчался за спасением.

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Гость

17:37:22 13-02-2024

Выдать коту пожизненный запас рыбов!

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Гость

22:45:28 13-02-2024

Потолок натяжной?

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