Крупный пожар произошел на складе с автозапчастями в Новосибирске

На месте работают свыше 50 специалистов, а также 16 единиц техники

02 мая 2024, 16:51, ИА Амител

Место пожара / Источник: "Новосибирск с огоньком"

Крупный пожар на складе с автозапчастями произошел в Новосибирске. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на МЧС России, огонь охватил в общей сложности 4 тысячи квадратных метров.

Инцидент случился на улице Станционной. На месте работают свыше 50 специалистов, а также 16 единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны, а информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в квартире жилой пятиэтажки по улице Георгия Исакова в Барнауле. Из здания огнеборцы вывели семь человек, в том числе ребенка. Возгорание ликвидировали на площади около 5 квадратных метров.