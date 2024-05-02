Крупный пожар произошел на складе с автозапчастями в Новосибирске
На месте работают свыше 50 специалистов, а также 16 единиц техники
02 мая 2024, 16:51, ИА Амител
Место пожара / Источник: "Новосибирск с огоньком"
Крупный пожар на складе с автозапчастями произошел в Новосибирске. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на МЧС России, огонь охватил в общей сложности 4 тысячи квадратных метров.
Инцидент случился на улице Станционной. На месте работают свыше 50 специалистов, а также 16 единиц техники. Причины возгорания пока неизвестны, а информация о пострадавших не поступала.
Ранее пожар произошел в квартире жилой пятиэтажки по улице Георгия Исакова в Барнауле. Из здания огнеборцы вывели семь человек, в том числе ребенка. Возгорание ликвидировали на площади около 5 квадратных метров.
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