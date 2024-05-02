В Барнауле спасли семерых человек во время пожара в жилом доме
Инцидент случился на улице Георгия Исакова
02 мая 2024, 15:45, ИА Амител
Пожар в доме на улице Георгия Исакова / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле произошел пожар в квартире жилой пятиэтажки по улице Георгия Исакова, сообщили в МЧС Алтайского края.
На месте работали восемь огнеборцев на двух машинах. Они вывели из опасной зоны семерых человек, в том числе ребенка, и потушили пламя на площади около 5 "квадратов".
В результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
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