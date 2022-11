Metallica выпустила клип на песню Lux Æterna и анонсировала новый альбом

Американская метал-группа Metallica выпустила клип на песню Lux Æterna. Композиция взята с будущего альбома 72 Seasons, который был анонсирован вместе с её выходом.

Релиз пластинки намечен на 14 апреля 2023 года. Это уже 11-й полноформатник группы и первый с 2016 года.

По словам фронтмена Джеймса Хэтфилда, название альбома символизирует собой «первые 18 лет жизни, которые формируют наше истинное или ложное „я“». «Большая часть нашего взрослого опыта является воспроизведением или реакцией детских переживаний», — цитирует музыканта Pitchfork.

Всего на новом студийнике будет 12 песен:

1) 72 Seasons

2) Shadows Follow

3) Screaming Suicide

4) Sleepwalk My Life Away

5) You Must Burn!

6) Lux Æterna

7) Crown of Barbed Wire

8) Chasing Light

9) If Darkness Had a Son

10) Too Far Gone?

11) Room of Mirrors

12) Inamorata

Также музыканты представили обложку грядущего альбома:

Фото: metallica.com

Помимо этого, с апреля 2023 года по сентябрь 2024-го группа будет находиться в турне M72. Легенды трэш-металла посетят Европу, США, Канаду и Мексику.

