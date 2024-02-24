Магазин сгорел в алтайском райцентре
Еще один пожар потушили 24 февраля в Барнауле. В обоих случаях возгорания связаны с печным оборудованием
24 февраля 2024, 15:59, ИА Амител
Пожарные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае 24 февраля сгорел магазин смешанных товаров в райцентре Бурлинского района, сообщили в МЧС региона.
"Пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
Также на аналогичной площади сегодня потушили возгорание частных бань и надворных построек по улице Речной, 2, в Барнауле.
Как подчеркнули спасатели, оба инцидента связаны с неисправностью или неправильным использованием печного оборудования.
Всего с 19 по 24 февраля в крае произошло 87 пожаров, 37 из них – из-за печей.
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