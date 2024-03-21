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Магазин строительных материалов сгорел на Алтае

С огнем пожарные боролись всю ночь

21 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Пожар в селе Кош-Агач / Фото: МЧС Республики Алтай
Пожар в селе Кош-Агач / Фото: МЧС Республики Алтай

В селе Кош-Агач Республики Алтай сгорел двухэтажный магазин строительных материалов. С огнем боролись несколько часов.

Как сообщили в МЧС региона, здание полыхало по всей площади – это 196 квадратных метров. На месте работали 15 огнеборцев на 4 пожарных машинах.

21 марта в 01:49 пожар был локализован, а о полной ликвидации объявили только в 06:10: тушение осложнялось его высокой интенсивностью.

Что стало причиной возгорания и есть ли раненые, в ведомстве не уточнили.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

09:49:44 21-03-2024

Хм....освободили нишу для .....какого нибудь Леруа?

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Гость

11:00:23 21-03-2024

Гость (09:49:44 21-03-2024) Хм....освободили нишу для .....какого нибудь Леруа?... Да-да,именно Леруа туда и собиралась!!! Бред-то не несите с "нишами"- магазин площадью 196 м.кв.

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