Мальчик чуть не утонул на пляже в парке Смертина в Барнауле
Несовершеннолетнего удалось реанимировать
28 июня 2024, 20:45, ИА Амител
Люди вокруг пострадавшего / Фото: "Инцидент Барнаул"
Ребенок чуть не утонул на пляже в парке спорта Алексея Смертина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам участника сообщества, на место приехала скорая. До ее прибытия пострадавшему оказывали помощь на протяжении 10 минут, после чего медики его забрали.
В Минздраве Алтайского края рассказали, что мальчик выжил. Его удалось реанимировать и сейчас он находится в больнице.
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Там есть пляж?
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Учите детей плавать, а не как топор в проруби.