Мальчик чуть не утонул на пляже в парке Смертина в Барнауле

Несовершеннолетнего удалось реанимировать

28 июня 2024, 20:45, ИА Амител

Люди вокруг пострадавшего / Фото: "Инцидент Барнаул"

Ребенок чуть не утонул на пляже в парке спорта Алексея Смертина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам участника сообщества, на место приехала скорая. До ее прибытия пострадавшему оказывали помощь на протяжении 10 минут, после чего медики его забрали.

В Минздраве Алтайского края рассказали, что мальчик выжил. Его удалось реанимировать и сейчас он находится в больнице.