Матери в России чаще и больше переводят денег взрослым сыновьям, чем дочерям

Разница в общем объеме переводов составляет 22%

28 ноября 2025, 15:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские матери финансово чаще поддерживают взрослых сыновей, чем дочерей. При этом с несовершеннолетними детьми ситуация кардинально противоположная, пишет РБК.

Аналитики Т-банка выявили любопытный феномен в финансовых отношениях между матерями и их повзрослевшими детьми. Согласно исследованию, охватившему период с января по ноябрь 2025 года, совершеннолетние сыновья получают от матерей не только больше денег в целом, но и более крупные единоразовые переводы.

Данные показывают устойчивую тенденцию: матери склонны активнее спонсировать именно сыновей, которые уже вышли из подросткового возраста.

«Общая сумма, которую матери перевели совершеннолетним сыновьям, оказалась на 22% больше, чем объем переводов дочерям», – отмечается в исследовании.

Разница видна и в размере среднего перевода: сын получает 6321 рубль, что на 10% больше, чем дочь. Кроме того, финансовые вливания в адрес сыновей происходят на 3% чаще.

Картина кардинально меняется, когда речь заходит о детях младше 18 лет. Здесь безоговорочными лидерами по объему получаемых средств становятся девочки.

Суммарный объем переводов на счета несовершеннолетних дочерей на 77% превышает аналогичный показатель для мальчиков. Количество переводов девочкам также на 32% выше, что говорит о более регулярной и разносторонней финансовой поддержке.

Исследование также пролило свет на обратный финансовый поток – от детей к матерям. Оказалось, что, хотя матери и переводят деньги гораздо чаще, дети демонстрируют большую щедрость в разовых платежах.

Количество переводов от матери ребенку более чем в два раза превышает количество обратных транзакций. Однако сами дети, когда отправляют деньги матерям, делают это с большим размахом: средний перевод от ребенка составляет 11 895 рублей, что на 57% больше, чем средний перевод от матери.

В итоге, несмотря на частоту материнской помощи, общий объем денег, который перевели мамы, оказался больше объема средств от детей всего на 4%.