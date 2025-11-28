Матери в России чаще и больше переводят денег взрослым сыновьям, чем дочерям
Разница в общем объеме переводов составляет 22%
28 ноября 2025, 15:45, ИА Амител
Российские матери финансово чаще поддерживают взрослых сыновей, чем дочерей. При этом с несовершеннолетними детьми ситуация кардинально противоположная, пишет РБК.
Аналитики Т-банка выявили любопытный феномен в финансовых отношениях между матерями и их повзрослевшими детьми. Согласно исследованию, охватившему период с января по ноябрь 2025 года, совершеннолетние сыновья получают от матерей не только больше денег в целом, но и более крупные единоразовые переводы.
Данные показывают устойчивую тенденцию: матери склонны активнее спонсировать именно сыновей, которые уже вышли из подросткового возраста.
«Общая сумма, которую матери перевели совершеннолетним сыновьям, оказалась на 22% больше, чем объем переводов дочерям», – отмечается в исследовании.
Разница видна и в размере среднего перевода: сын получает 6321 рубль, что на 10% больше, чем дочь. Кроме того, финансовые вливания в адрес сыновей происходят на 3% чаще.
Картина кардинально меняется, когда речь заходит о детях младше 18 лет. Здесь безоговорочными лидерами по объему получаемых средств становятся девочки.
Суммарный объем переводов на счета несовершеннолетних дочерей на 77% превышает аналогичный показатель для мальчиков. Количество переводов девочкам также на 32% выше, что говорит о более регулярной и разносторонней финансовой поддержке.
Исследование также пролило свет на обратный финансовый поток – от детей к матерям. Оказалось, что, хотя матери и переводят деньги гораздо чаще, дети демонстрируют большую щедрость в разовых платежах.
Количество переводов от матери ребенку более чем в два раза превышает количество обратных транзакций. Однако сами дети, когда отправляют деньги матерям, делают это с большим размахом: средний перевод от ребенка составляет 11 895 рублей, что на 57% больше, чем средний перевод от матери.
В итоге, несмотря на частоту материнской помощи, общий объем денег, который перевели мамы, оказался больше объема средств от детей всего на 4%.
16:10:52 28-11-2025
Моя мама тоже больше любит своего сына , чем меня и всегда помогает ему больше чем мне. Но я не обижаюсь. Пускай любит. Есть такая поговорка сыновей жальчей чем дочерей , вероятно имеется ввиду что сыновья попадают в чужие руки...
17:08:38 28-11-2025
Гость (16:10:52 28-11-2025) Моя мама тоже больше любит своего сына , чем меня и всегда п... Вопреки распространенному мнению, что сильный пол содержит прекрасную половину человечества, на самом деле в жизни мужики тянут из женщин деньги с бОльшим успехом, а не наоборот. На матерях отрабатывают навыки.
22:37:39 28-11-2025
Гость (17:08:38 28-11-2025) Вопреки распространенному мнению, что сильный пол содержит ... я знаю одного пижона, который настрогал детей по всему барнаулу, изображал богачество и шик, а на деле оказался бестолочью, последние деньги и активы семьи промотал...и (!!) купил при долге за квартиру свыше миллиона рублей в кредит, который оформил на свою бедную мать, телефон какой-то там дорогой модный за сстку! вот представляете такого субъекта? в итоге его мать подрабатывая на 5 работах техничкой из последних сил оплачивает этот его телефон! вот такие есть паразиты!! мать по-моему уже еле держится, всем жалуется, у всех деньги выпрашивает, унижается за него, этого бессовестного. а ему по-моему уже под 45 лет!!
16:11:03 28-11-2025
16:17:13 28-11-2025
К чему эта статистика здесь?
16:38:43 28-11-2025
Ну так потому что сыны переводят чьим то дочерям.
16:58:40 28-11-2025
Всё логично! Матери помогают дочерям меньше, потому что их мужьям дают больше денег их матери)))
22:39:37 28-11-2025
а мне наоборот каждый мес. сын переводит 260 000 на проживание. оплачиваю доставку еды, уборщицу, бензин, полет в Тай. ... мы так с приятельницами и живем, тут у нас компания из 3х женщин-бабулек)
13:49:20 29-11-2025
Гость (22:39:37 28-11-2025) а мне наоборот каждый мес. сын переводит 260 000 на проживан... Всех троих содержит?
22:49:24 28-11-2025
Дочку выдала замуж и забыла. И это правильно. Дочь с головой же выбирает мужа. А бедный сын к этой стерве попал. Нужно ему помогать. Полностью поддерживаю матерей.
15:42:54 29-11-2025
Гость (22:49:24 28-11-2025) Дочку выдала замуж и забыла. И это правильно. Дочь с головой... ужас(((
19:27:00 29-11-2025
Персональные данные... говорили они. А сами сидят там анализируют кто кому чего