Подарить жизнь. Сколько доноров нужно, чтобы создать стратегический запас крови в Алтайском крае

20 апреля во всём мире отмечают День донора. Только в Алтайском крае ежегодно требуется около 35 тонн крови для спасения жизней людей. Чтобы собрать такие «стратегические запасы», нужно чтобы ежедневно кровь сдавали порядка 200 доноров. Заменить добровольческую кровь на сегодняшний день нельзя ничем. И, по всей видимости, в ближайшее время такого средства не появится, говорят врачи. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева побывала в Алтайском краевом центре крови и поговорила с теми, кто стал регулярным донором. Также Мария узнала, что происходит с кровью дальше — до того, как её получит пациент, которому она необходима.

«Речь идёт о жизни и смерти»

Донорская кровь нужна многим: тем, кто попал в ДТП, получил серьёзные травмы, пострадал от кровопотери, людям с онкологическими и гематологическими диагнозами, рассказывает Татьяна Индюшкина, главный врач краевого центра крови. Необходима кровь и при высокотехнологичных хирургических вмешательствах, при которых врачи используют аппарат искусственного кровообращения. К примеру, при операциях на сердце.

И никогда невозможно предсказать, какая группа крови, какие её компоненты и в каком количестве понадобятся в данный момент. Известно лишь одно — это нужно, чтобы спасти жизнь.

«Это крайне тяжёлые больные. Когда переливается кровь, речь всегда идёт о жизни и, к сожалению, смерти. Без доноров сложные операции, переливания для онкобольных стали бы невозможными», — подчёркивает Татьяна Индюшкина.

Донорство — это норма жизни

За один раз донор сдаёт примерно 450 миллилитров крови. Этого объёма достаточно, чтобы заготовить отдельно эритроциты, тромбоциты и плазму. Получается, что один человек может спасти сразу три жизни.

Барнаульский предприниматель Андрей Имакин является донором ещё со студенческих лет. Рассказывает, что в те годы эта инициатива всячески поощрялась. А студентов привлекали дополнительные выходные, которые полагались донорам после сдачи крови. Осознанность, что его кровь помогает спасти человеческие жизни, к Андрею пришла позже и с тех пор он — регулярный донор: «Я сам работал в больнице и знаю, что это такое. Понимаю, как важно сдавать кровь, скольким людям она может помочь».





Жительница Барнаула Марина Ивачева в краевом центре крови — второй раз. Рассказывает, что впервые пришла сюда несколько месяцев назад из любопытства. Девушка вдохновилась историями о донорстве, которые рассказали отец, друзья. Сегодня пришла уже точно зная, зачем и почему это важно. И привела с собой неравнодушного друга.

«Появляется такое приятное чувство, когда хочется сказать себе: „Ты молодец!“ Думаю, что буду приходить регулярно — мне хуже от этого не станет, а другим, может быть, спасёт жизнь», — поделилась Марина Ивачева.





Донор Александр Игнатенко примерно раз в три месяца сдаёт кровь. Говорит, что чувствует, что это его долг — так он помогает людям. Кроме того, Александр считает, что донорство полезно для здоровья человека: помогает обновить собственную кровь, человек физически начинает себя лучше чувствовать.

«Есть определённая часть людей, которые для себя определили, что быть донором — это норма жизни. Донор приходит, сдаёт кровь. Но не машинально и не по подсказке друзей — это для него как должное. Человек понимает, что его кровь сделает кого-то здоровым или даже подарит жизнь», — говорит главный врач краевого центра крови Татьяна Индюшкина.

Заместитель главного врача Марина Попова соглашается с этим и добавляет: «Донор — это ещё и человек осознанный, понимающий свою ответственность. Он должен ответственно относиться к половым связям, не употреблять наркотики, вести здоровый образ жизни. Другими словами, донор — это образ жизни».

Путь до пациента

Прежде чем донорская кровь попадает к пациенту, она проходит длительный путь. Сначала её перерабатывают в зависимости от того, какие компоненты требуются в больницах: плазма, эритроциты или тромбоциты.

Затем отправляют на четырёхмесячный карантин: некоторые болезни имеют длительный инкубационный период. После этого срока и кровь, и донора проверяют на наличие заболеваний. Если обнаруживается инфекция, вся сданная кровь утилизируется.

В больницы попадают уже переработанные компоненты крови, которые востребованы в настоящий момент. Для переработки используется автоматизированная система — центрифуга, куда помещается контейнер с кровью и четыре пакета. На выходе получается «свежезамороженная» плазма, эритроцитная взвесь, концентрат тромбоцитов.

Кровь — «продукт» скоропортящийся. Чтобы её сохранить, в крае используют технологию криоконсервации — заморозка в специальной установке при очень высоких температурах. Весь процесс длится 50 минут.

И только после этого законсервированные компоненты отправляются на хранение. Плазма содержится в специальной холодильной установке при температуре -30 градусов по Цельсию. Эритроцитам нужна ещё более низкая температура: -40 градусов. Храниться в таком состоянии они могут год.

А вот технология «заморозки» тромбоцитов была введена в алтайском центре только полтора месяца назад. Пролежать в специальной камере они могут до двух лет. Сложность этой технологии в том, что для неё нужна установка, где поддерживается температура -80 градусов по Цельсию. Такой аппарат в краевом центре крови пока один. И ему тут очень рады.

«Это замечательно, потому что не нужно переживать на длительные праздники — новогодние и майские. Раньше мы всегда выходили несколько раз на выходных и заготавливали тромбоконцентраты, которые могут храниться только 5-7 дней», — отметила Татьяна Индюшкина.

Кстати, технологии криоконсервирования компонентов крови используются далеко не во всех субъектах страны. Так, эритроциты «замораживают» в 20 регионах России, а тромбоциты — только в 10.

Стратегический запас

Врачи вспоминают, что очень трудно было найти доноров в 90-е годы. Тогда своей кровью с пациентами делились их родственники и медработники. В последние годы ситуация значительно улучшилась. Сейчас основные доноры в Алтайском крае — студенты, рабочие, служащие и опять-таки — медработники.

Считается, что для поддержания нормального запаса крови в больницах донорами должны становиться 4% населения. Но, как говорит Татьяна Индюшкина, многое зависит от количества аварий и заболеваемости граждан. В Алтайском крае доля доноров составляет только 1,2% от населения. Но этого на данный момент пока достаточно.



Сейчас в Алтайском крае около 26 тысяч доноров, половина из них награждена знаком «Почётный донор».

Кто может и кто не может стать донором

Стать донором может практически любой здоровый человек в возрасте старше 18 лет и весом больше 50 кг, если он не имеет противопоказаний к донорству.

Основные противопоказания для донорства — инфекционные заболевания, передающиеся через кровь. Нельзя сдавать кровь онкологическим больным и пациентам, страдающим заболеванием крови.

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Кроме того, нельзя сдавать кровь, если вы недавно:

— поставили прививки;

— нанесли татуировку, сделали пирсинг или прошли лечение иглоукалыванием (отвод 120 календарных дней);

— перенесли ангину, грипп, ОРВИ (отвод — 30 календарных дней после выздоровления);

— если вы беременны или у вас период лактации (медотвод — один год после родов, 90 календарных дней — после окончания лактации).



Какие льготы есть у доноров

Знаком «Почётный донор» награждаются добровольцы, сдавшие кровь 40 раз или плазму 60 раз. Им положена ежегодная денежная компенсация — около 15,5 тысячи рублей. Социальная выплата индексируется в соответствии с инфляцией.

«Почётный донор» получает право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения, первоочередное приобретение по месту работы или учёбы льготных путёвок для санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года.

После процедуры сдачи крови каждому донору выдаётся справка, на основании которой работодатель обязан дать отгул. В случае если кровь сдавалась в выходной день или во время отпуска, работодатель должен обеспечить выходной день вместо любого рабочего на выбор сотрудника.