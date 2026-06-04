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Мессенджер "Макс" пропал из App Store. Что об этом говорят россияне

Теперь его нельзя установить в магазине приложений Apple

04 июня 2026, 11:35, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Мессенджер "Макс" неожиданно исчез из магазина приложений App Store, пишет РБК

«Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Мах направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы», — сообщили в пресс-службе мессенджера. 

Однако "Макс" все еще можно установить в других магазинах приложений. 

В комментариях "Фонтанки.ру" под новостью о ситуации разгорелись споры: одни радуются произошедшему, другие негодуют. 

Комментарии россиян
Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Россия приложения мессенджеры
       

Комментарии 13

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Гость

11:48:13 04-06-2026

Умер Максим, ну и хрен с ним.

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Шинник

11:54:30 04-06-2026

Гость (11:48:13 04-06-2026) Умер Максим, ну и хрен с ним....
если б не блокировали Телеграмм и Вотсапу, то - да.
А меня например обламывает каждый раз включать 3 весёлых буквы ...

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Гость

12:34:02 04-06-2026

Шинник (11:54:30 04-06-2026) А меня например обламывает каждый раз включать 3 весёлых буквы ... А у большинства людей нет таких проблем, так как у них - Андроид :)

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Гость

11:59:59 04-06-2026

Гость (11:48:13 04-06-2026) Умер Максим, ну и хрен с ним.... Исчез из одного магазина, значит умер?

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Шинник

11:52:19 04-06-2026

немного флуда ...
после переустановки ОС, по традиции, для синхронизации браузера - необходимо войти в учётную запись ***, которая привязана к электронной почте Май.Ру.
Как оказывается для этого необходимо войти в аккаунт ВК, который в свою очередь работает быстрее если входить через МАХ....

Конечно можно и отправить код подтверждения в виде СМС, но могут написать что "вы слишком часто пытаетесь войти, какой-то вы подозрительный...!

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Гость

11:58:18 04-06-2026

Там посчитали Мах мощным мессенджером России. А как иначе?

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Змей

12:26:50 04-06-2026

Уже пора ввести, как минимум, административную ответственность за умышленную неустановку МАХ, ВК, и госуслуг. А если установлены ватцап , телеграм , ютуб и прочие вражьи программы, то относится к таким нарушителям со всей строгостью.

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Гость

12:32:20 04-06-2026

Так ведь Чубайс изобрёл отечественный телефон, пусть на него макс и ставят.

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Гость

12:41:25 04-06-2026

Да скорей бы уже все эти лайфоны заблокировали чесслово.

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Холмс

13:01:11 04-06-2026

да огрызок надо просто заблокировать на всей территории России да и все
огрызчики пойдут купят флай

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Гость

13:23:04 04-06-2026

Теперь очередь за плеймаркетом.

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Вежливый Человек

14:17:16 04-06-2026

Что за Мах?

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Гость

14:57:22 04-06-2026

Вежливый Человек (14:17:16 04-06-2026) Что за Мах?... на двушечку лагерей вопрос потянет

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