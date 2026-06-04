Мессенджер "Макс" пропал из App Store. Что об этом говорят россияне
Теперь его нельзя установить в магазине приложений Apple
04 июня 2026, 11:35, ИА Амител
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мессенджер "Макс" неожиданно исчез из магазина приложений App Store, пишет РБК.
«Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Мах направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы», — сообщили в пресс-службе мессенджера.
Однако "Макс" все еще можно установить в других магазинах приложений.
В комментариях "Фонтанки.ру" под новостью о ситуации разгорелись споры: одни радуются произошедшему, другие негодуют.
Комментарии россиян
11:48:13 04-06-2026
Умер Максим, ну и хрен с ним.
11:54:30 04-06-2026
Гость (11:48:13 04-06-2026) Умер Максим, ну и хрен с ним....
если б не блокировали Телеграмм и Вотсапу, то - да.
А меня например обламывает каждый раз включать 3 весёлых буквы ...
12:34:02 04-06-2026
Шинник (11:54:30 04-06-2026) А меня например обламывает каждый раз включать 3 весёлых буквы ... А у большинства людей нет таких проблем, так как у них - Андроид :)
11:59:59 04-06-2026
Гость (11:48:13 04-06-2026) Умер Максим, ну и хрен с ним.... Исчез из одного магазина, значит умер?
11:52:19 04-06-2026
немного флуда ...
после переустановки ОС, по традиции, для синхронизации браузера - необходимо войти в учётную запись ***, которая привязана к электронной почте Май.Ру.
Как оказывается для этого необходимо войти в аккаунт ВК, который в свою очередь работает быстрее если входить через МАХ....
Конечно можно и отправить код подтверждения в виде СМС, но могут написать что "вы слишком часто пытаетесь войти, какой-то вы подозрительный...!
11:58:18 04-06-2026
Там посчитали Мах мощным мессенджером России. А как иначе?
12:26:50 04-06-2026
Уже пора ввести, как минимум, административную ответственность за умышленную неустановку МАХ, ВК, и госуслуг. А если установлены ватцап , телеграм , ютуб и прочие вражьи программы, то относится к таким нарушителям со всей строгостью.
12:32:20 04-06-2026
Так ведь Чубайс изобрёл отечественный телефон, пусть на него макс и ставят.
12:41:25 04-06-2026
Да скорей бы уже все эти лайфоны заблокировали чесслово.
13:01:11 04-06-2026
да огрызок надо просто заблокировать на всей территории России да и все
огрызчики пойдут купят флай
13:23:04 04-06-2026
Теперь очередь за плеймаркетом.
14:17:16 04-06-2026
Что за Мах?
14:57:22 04-06-2026
Вежливый Человек (14:17:16 04-06-2026) Что за Мах?... на двушечку лагерей вопрос потянет