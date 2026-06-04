Мессенджер "Макс" пропал из App Store. Что об этом говорят россияне

Теперь его нельзя установить в магазине приложений Apple

04 июня 2026, 11:35, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Мессенджер "Макс" неожиданно исчез из магазина приложений App Store, пишет РБК.

«Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Мах направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы», — сообщили в пресс-службе мессенджера.

Однако "Макс" все еще можно установить в других магазинах приложений.

В комментариях "Фонтанки.ру" под новостью о ситуации разгорелись споры: одни радуются произошедшему, другие негодуют.

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