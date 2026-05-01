Домен мессенджера Max пометили как "шпионское ПО"
В компании объяснили это "неверной интерпретацией заголовков запросов"
01 мая 2026, 09:51, ИА Амител
Хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен национального мессенджера Max как "шпионское программное обеспечение", пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".
Как отмечает канал, несмотря на "шпионскую" отметку, на странице с информацией указано, что у Max есть TLS-сертификат, подтверждающий подлинность проекта и использующийся для защищенного соединения. Ранее появление подобной метки привело к удалению из App Store приложения Telega — неофициального клиента Telegram.
Разработчики Max в беседе с "Осторожно, новости" заявили, что классификация Cloudflare вызвана "неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не фактическим анализом кода":
«Max регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу bug bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей Max надежно защищены».
09:56:08 01-05-2026
"Хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен национального мессенджера Max как "шпионское программное обеспечение" ------------- Внутренние чутье меня не обмануло. Когда возникает такая афера с народом, то другого быть не может.
08:29:21 02-05-2026
Гость (09:56:08 01-05-2026) "Хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен национального ме... А немного подумать? Кто умеет в это на сторонних сайтах, сам что делает при своих проверках? Даже маркетплейсы этим клоудом не пользуются. Доказывать ему, что ты не робот, не так много желающих.
10:08:55 01-05-2026
так и есть, что уж на зеркало пенять, коли рожа крива.
12:04:42 01-05-2026
"Осторожно, новости" - это канал Ксении Собчак.
14:10:17 01-05-2026
Шинник (12:04:42 01-05-2026) "Осторожно, новости" - это канал Ксении Собчак.... Вранья не больше, чем на официальных СМИ
13:41:13 01-05-2026
Любая переписка может быть шпионской.Раньше использовали даже телеграф.
13:59:42 01-05-2026
С перешедшими в Мах просто перестал общаться. С остальными успешно продолжаю общение в Ватсап и Телеграм.
07:29:53 02-05-2026
Снести нафиг все с серверов максовское надо! А тех, кто принуждал его ставить, в дурничку отправить.