Домен мессенджера Max пометили как "шпионское ПО"

В компании объяснили это "неверной интерпретацией заголовков запросов"

01 мая 2026, 09:51, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен национального мессенджера Max как "шпионское программное обеспечение", пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как отмечает канал, несмотря на "шпионскую" отметку, на странице с информацией указано, что у Max есть TLS-сертификат, подтверждающий подлинность проекта и использующийся для защищенного соединения. Ранее появление подобной метки привело к удалению из App Store приложения Telega — неофициального клиента Telegram.

Разработчики Max в беседе с "Осторожно, новости" заявили, что классификация Cloudflare вызвана "неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не фактическим анализом кода":