Мимо элеватора к парку. Что за новая прогулочная зона может появиться в Барнауле

Новая зона может появиться на месте демонтированных железнодорожных рельсов

23 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Возможная прогулочная зона вдоль Оби в Барнауле / Фото: amic.ru

Возможная прогулочная зона вдоль Оби в Барнауле / Фото: amic.ru

В центре Барнаула может появиться новая территория для отдыха и прогулок – велопешеходная зона по улице Промышленной. С такой инициативой выступил генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов на встрече с главой города Вячеславом Франком в июне.

В начале Промышленной улицы идет активное строительство. Так, в конце 2023 года – начале 2024 года в ходе прокладки теплотрассы к новым домам было демонтировано железнодорожное полотно вдоль элеватора по улице Промышленной, пишет "Атмосфера". Освободившееся пространство в теории можно как раз задействовать под прогулочную зону. Однако реализация проекта потребует решения некоторых вопросов. Например, пока неясно, как будет использоваться оставшаяся колея железной дороги, тянущаяся по улице Промышленной.

Новая территория может стать частью масштабного проекта по развитию центральной части Барнаула к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2030 году. Предполагается, что она соединит исторический центр (Демидовскую площадь, Сереброплавильный завод, Центральный парк, улицы Мало-Тобольскую и Льва Толстого) с парком "Изумрудный".

Как выглядит предполагаемая зона отдыха – в нашей фотоленте.