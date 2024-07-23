Мимо элеватора к парку. Что за новая прогулочная зона может появиться в Барнауле
Новая зона может появиться на месте демонтированных железнодорожных рельсов
23 июля 2024, 06:15, ИА Амител
В центре Барнаула может появиться новая территория для отдыха и прогулок – велопешеходная зона по улице Промышленной. С такой инициативой выступил генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов на встрече с главой города Вячеславом Франком в июне.
В начале Промышленной улицы идет активное строительство. Так, в конце 2023 года – начале 2024 года в ходе прокладки теплотрассы к новым домам было демонтировано железнодорожное полотно вдоль элеватора по улице Промышленной, пишет "Атмосфера". Освободившееся пространство в теории можно как раз задействовать под прогулочную зону. Однако реализация проекта потребует решения некоторых вопросов. Например, пока неясно, как будет использоваться оставшаяся колея железной дороги, тянущаяся по улице Промышленной.
Новая территория может стать частью масштабного проекта по развитию центральной части Барнаула к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2030 году. Предполагается, что она соединит исторический центр (Демидовскую площадь, Сереброплавильный завод, Центральный парк, улицы Мало-Тобольскую и Льва Толстого) с парком "Изумрудный".
Как выглядит предполагаемая зона отдыха – в нашей фотоленте.
08:29:08 23-07-2024
И это позволяет уничтожать на придомовых территориях полисадники и асфальтовое покрытие. Границы межевания нарушаются, прокладывают дороги и тротуары не смотря ни на на что. Яркий пример по улице Чернышевского между Промышленной и Комсомольским. Положенный асфальт не позволяет людям с колясками проехать на новый асфальт, т.к. высота переходов между старым и новым покрытием дороги 7-14 см... Парковки стали просто сказочно абсурдными... если подобное предполагается по всей протяженности прогулочной зоны, то возникает вопрос о ее целесообразности. Либо подход к проведению работ надо менять, либо контроль за работами ужесточать.
08:40:45 23-07-2024
Согласно регламентирующему документу от 7 августа 2018 года
• “Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Развитие пешеходных пространств поселений, городских округов в Российской Федерациисновные параметры при выборе места для пешеходной зоны – значимость места, проницаемость и связанность, функциональность, интенсивность использования. Эти параметры очень низкие для улицы Промышленной. В то же время, для проспекта Социалистического все идеально. Прогулочная зона нужна прежде всего там. Понятно, что застройщик заинтересован в благоустройстве прилегающей территории и привлечь бюджет города для него очень заманчиво. Но центру нужна пешеходная зона прежде всего, в центре, а не на краю города. Особенно к 300 летнему юбилею!
08:45:37 23-07-2024
Чернышевского (08:29:08 23-07-2024) И это позволяет уничтожать на придомовых территориях полисад... Это наверное для безопасности мам с коляска и сделано, чтобы они с велосипедистами не сталкивались и травм не получали. Зона же велопешеходная, а не только пешеходная. Значит предполагается, что по какай то полосе будут двигаться с довольно большой скорости велосипеды. Ну вот, чтобы мамочки случайно под колеса не попали, одна полоса выше другой. В нске велосипедную дорожку ещё и в красный цвет полностью красят, как запрещающий сигнал для пешеходов, но и это не всегда срабатывает.
09:35:39 23-07-2024
•На мой взгляд, было бы целесообразно также добавить еще один важный критерий – условия пребывания на пешеходной зоне, которая зависит от её местных природных факторов.
• Эти факторы следующие: наличие кровососущих насекомых, условия инсоляции и возможности защиты от палящего солнца, возможная выраженность смога.
территория всего продвигаемого сейчас туристического кластера близи или непосредственно на воде и летом кишит комарами. Вода является основным местом для размножения комаров. Улица Промышленная проходит вдоль Ковша. Проспект Социалистический удаляется от водоемов, также с переходом на возвышение увеличивается продуваемость улицы и снижается количество комаров.
Защита от палящего солнца
• Набережная Оби и пешеходная зона на МалоТобольской залита лучами солнца в течение всего дня, за исключением позднего вечера. Это связано с траекторией солнца относительно ориентации улицы. В отличие от этого, проспект Социалистический расположен перпендикулярно, имеют несколько большую высоту зданий. Тень на всей улице присутствует в течение практически всего дня либо с одной, либо с другой стороны улицы.
10:02:28 23-07-2024
Застройка улицы Промышленной растянется на десятилетия, если не столетия. В малоэтажном районе пешеходная зона бессмысленна. Там и сейчас можно спокойно гулять и ездить на велосипеде. Потребность в пешеходной зоне наивысшая в другом месте. Лучшее место для пешеходной зоны и выделенной полосы для велосипедов - то проспект Социалистический. Конечно, площадь Сахарова и прилежащие скверы - это важные зоны для проведения городских праздников. Отказываться от площади Сахарова значит плевать против ветра. ТУже десятилетия это показывает жизнь. Трамвайное кольцо между парком и пешеходной зоной на улице Мало-Тобольской нельзя убирать. Во первых, это удобный доступ к местам отдыха и туркластеру на ОТ. Во вторых, это исторически значимое для города кольцо, отсюда начались трамвай города. В третьих, современные трамвай, да и обновленные старые - это индикатор здорового отношения к городской среде, они украшают город. Нужно просто уложить рельсы заново по новым технологиям с бесшумными пластиковыми шпалами, чтобы не тревожить филармонию.
Кроме того, убрав кольцо, как бы для места для гуляний вместо площади Сахарова, как предложили в мэрии, можно легко спровоцировать толчею и травмы, разочарование. Уже сейчас в праздники на Мало-Тобольской заторы. Гораздо лучше и логичнее превратить в прогулочную пешеходную зону проспект Социалистический, связав площадь Сахарова и Свободы комфортным, кратчайшим маршрутом. Это и в дни праздников людям позволит праздновать разнообразнее и интереснее, свободнее и удобнее по доступности основных пространств мероприятий, не говоря уже о том, что в будние дни перегруженный транспортом густонаселённый район, наконец получит общественное пространство в пешей доступности. Иначе город комфортным назвать не получится, к сожалению.
10:44:57 23-07-2024
Евгений Иванов (10:02:28 23-07-2024) Застройка улицы Промышленной растянется на десятилетия, если... 1. Слабыми цифрами оперируете: не столетия, а тысячелетия скажите - так весОмее будет) более хайпово! 2. Пешеходная зона будет не в малоэтажном районе, подразумевается застройка всего района силами ЖИ, не зря же в сабже фамилия Гатилова звучит. 3. Сахарова - де-факто уже не будет зоной проведения мероприятий. Ракшин поставит новый ЦУМ, Банных ставит новый ЖК из трёх башен рядом с ДС, во дворе еще один дом от другого застройщика будет. 4. Соц никогда не станет пешеходной улицей, слишком много на Соце объектов, требующих именно подъезда транспорта к ним, а иной доступности кроме как с самого проспекта там не обеспечить - везде тупиковые дворы. 5. Историческое место - типа отсюда трамвай пошёл? Это просто шедевр!!!! Весь смысл кольца на М-Тобольской - чисто технический разворот ОТ, смысловой/содержательной нагрузки/функционала это кольцо не несет. Пассажиропоток мизерный. В дни проведения праздников доступность можно обеспечить с остановок ОТ на Ленинском и Красноармейском. 6. Тратить колоссальные средства на перекладку бесшумных пластиковых рельс на кольце - бессмысленно. Гораздо более эффективно содержать остальную рельсовую сеть в порядке, чтобы вагоны в массовом количестве с рельс не слетали. 7. Эта ваша идея-фикс про Соц уже не в первый раз вами здесь озвучивается. Как хорошо, что в мэрии вас читать и слушать не станут никогда, ибо вы несете бред.
11:02:25 23-07-2024
Гость (10:44:57 23-07-2024) 1. Слабыми цифрами оперируете: не столетия, а тысячелетия ск... Коллега, добрый день! Так его! Ату! Кстати, а в этом месяце премия будет?
11:25:38 23-07-2024
Чинуша туркластерный (11:02:25 23-07-2024) Коллега, добрый день! Так его! Ату! Кстати, а в этом месяце ... У тебя премии никогда не было и не будет, троллька.
11:31:55 23-07-2024
Гость (10:44:57 23-07-2024) 1. Слабыми цифрами оперируете: не столетия, а тысячелетия ск... Я думаю, что Вы недооцениваете значение кольца в начале Соцпроспекта для удобства жителей города и переоценивает важность подъезда со стороны проспекта Социалистического. Все подъезды можно организовать со смежных улиц. Под загрузка торговых точек на пешеходных зонах осуществляется в утренние часы на всех пешеходных зонах мира. Пешеходная зона на проспекте Социалистическом, вероятно, самая важная часть преобразования городской среды центра в комфортную, особенно с увеличением многоэтажной застройки здесь. Таковы естественные закономерности градостроения. Ускорить понимание этого помог бы опрос населения
К сожалению, в мэрии преобладают другие подходы но это до поры до времени. Оптимизм и понимание дают многочисленные примеры других городов.
14:46:47 23-07-2024
Гость (10:44:57 23-07-2024) 1. Слабыми цифрами оперируете: не столетия, а тысячелетия ск... На 1- е утверждение можно просто сослаться на историю проекта Обского бульвара. Также, совсем не факт, что люди живущие там захотят переселяться. Второе - чтобы пешеходная зона была привлекательной, окружение должно быть оригинальным, человеческих масштабов, а лучше с историей. Новые ЖК далеки от этого в принципе.
В третьих, по вашей списку, как раз наоборот, чем больше плотность застройки, тем больше потребность в пешеходной зоне. Так, что новые дома лишь обостряют потребность. В четвёртых, даже если сейчас подъезд с других улиц менее предпочтителен,мего можно всегда улучшить при желани. А в утренние часы под загрузка на пешеходном проспекте Социалистическом только приветствуется. Это обычные вопросы, решаемые при организации любой пешеходной улицы.В пятых, если Вам наплевать на историю, то мне нет. Спросите население. В шестых - перекладывать старые пути - это не растрата, а обязанность городских властей. В седьмых, эту тему я буду поднимать снова и снова, пока администрация не прекратит ее замалчивать и не начнет серьезно обсуждать с населением. Опыт других городов, теория градостроения совершенно определенно говорят о том, где, в каком месте в городе лучше всего обустраивать пешеходные зоны. Замалчивать эти законы долго не получится. Лучше учиться на ошибках других, чем самому быть примером ошибок.
11:02:04 23-07-2024
а зачем там рельсы убирать может по ним трамвай пустить из аэропорта?!)
11:26:40 23-07-2024
гость (11:02:04 23-07-2024) а зачем там рельсы убирать может по ним трамвай пустить из а... По Промышленной? Голову давно пытались лечить? Видимо, тут только хирургия может помочь.
11:29:30 23-07-2024
"Например, пока неясно, как будет использоваться оставшаяся колея железной дороги, тянущаяся по улице Промышленной."... а что элеватор предполагается сносить ? По остатку жд возят туда грузы.
22:23:17 23-07-2024
Да давайте все в городе снесем и сделаем одни прогулочные дорожки. А все нужное завезем из Китая