Мошенники начали предлагать фейковые "скидки" на ЖКХ

Аферисты сообщают, что в России начали действовать специальные "зимние" скидки

28 ноября 2025, 14:10, ИА Амител

Счетчики, проверки счетчиков / Фото: amic.ru

Мошенники, притворяясь работниками службы социальной защиты, начали предлагать липовые "зимние" скидки на коммунальные платежи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на специалистов.

Сначала аферисты совершают "ознакомительный" звонок, представляясь работниками соцзащиты или местных администраций. Они уведомляют о якобы появившихся особых "зимних" льготах на оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги и предлагают оформить подобные привилегии.

Чтобы их получить, злоумышленники под видом "подтверждения личности" или "присоединения лицевого счета" выманивают у гражданина временные пароли из СМС. На самом деле это коды для подтверждения банковских транзакций. На протяжении всего разговора с обманутым преступники имитируют официальное обращение, упоминая выдуманные нормативные документы.