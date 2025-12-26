Мошенники хотели напугать россиян минированием, но помогли найти наркотики

Аферисты пустили слух о взрывчатке в отеле, а полицейские нашли запрещенные вещества

26 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Украинские аферисты, сами того не ведая, посодействовали российским органам в задержании наркодилера в Москве, сообщает Baza.

Россию захлестнула новая серия заведомо ложных уведомлений о заложенных бомбах, отправленных украинскими мошенниками. Одно из таких писем поступило на адрес электронной почты московского отеля – в нем говорилось, что в определенном номере находится предмет, представляющий опасность взрыва.

Персонал гостиницы не сразу увидел тревожное сообщение, но, прочитав его, немедленно вызвал оперативные службы. Провели эвакуацию гостей отеля и посетителей находящегося рядом магазина.

В одном из номеров полицейские обратили внимание на подозрительный рюкзак. Служебная собака проявила признаки заинтересованности, что указывало на присутствие потенциальной угрозы. В то время как специалисты по разминированию изучали находку, служащие отеля предоставили описание постояльца номера, который недавно зарегистрировался и уехал, оставив свои вещи.

Однако взрывчатых веществ в рюкзаке обнаружено не было, вместо них нашли сверток с наркотическими веществами. Впоследствии владельца нелегальных препаратов выявили и взяли под стражу.