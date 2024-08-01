Мошенники обманывают жителей Барнаула от имени БГЭС
Предприятие призвало не доверять сомнительным звонкам
01 августа 2024, 13:15, ИА Амител
Вид на здание Барнаульской горэлектросети / Фото: БГЭС
Мошенники обзванивают жителей Барнаула от имени Барнаульской горэлектросети, сообщили amic.ru в пресс-службе предприятия.
"В кол-центр массово звонят абоненты и уточняют информацию о некоем льготном тарифе для пенсионеров. Об этой услуге им сообщили по телефону неизвестные, представившись сотрудниками БГЭС, и попросили для перехода на выгодный тариф назвать паспортные данные", – говорится в сообщении.
В БГЭС предупредили, что это мошенники. Само предприятие не обзванивает своих абонентов с подобной информацией, а потому доверять ей не стоит.
13:42:55 01-08-2024
Когда у нас в стране начнут бороться с мошенниками? Старикам спаривают фильтры для воды, детекторы газа, шланги для газовой плиты и многое другое. Я пытался бороться после того как маму старенькую обманули, в полиции зафиксировали обращение, говорят, много обращений, но пришел отказ. Типа гражданско-правовые отношения. Ну и все, мошенники остались ненаказанными. Лично что ли их избивать и машины им поджигать? Так самого и посадят. А те так и продолжат торговать 1000-рублевыми фигнями по 20 тысяч.
15:51:49 01-08-2024
Гость (13:42:55 01-08-2024) Когда у нас в стране начнут бороться с мошенниками? Старикам... торговать 1000-рублевыми фигнями по 20 тысяч. --- Платежеспособность - это супер-способность. У меня вот нет 20 свободных тыр. - мошенникам неинтересен.