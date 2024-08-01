Мошенники обманывают жителей Барнаула от имени БГЭС

Предприятие призвало не доверять сомнительным звонкам

01 августа 2024, 13:15, ИА Амител

Вид на здание Барнаульской горэлектросети / Фото: БГЭС

Мошенники обзванивают жителей Барнаула от имени Барнаульской горэлектросети, сообщили amic.ru в пресс-службе предприятия.

"В кол-центр массово звонят абоненты и уточняют информацию о некоем льготном тарифе для пенсионеров. Об этой услуге им сообщили по телефону неизвестные, представившись сотрудниками БГЭС, и попросили для перехода на выгодный тариф назвать паспортные данные", – говорится в сообщении.

В БГЭС предупредили, что это мошенники. Само предприятие не обзванивает своих абонентов с подобной информацией, а потому доверять ей не стоит.