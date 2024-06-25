На Алтае 16-летний велосипедист пострадал при столкновении с иномаркой

Юношу госпитализировали

25 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Иномарка после столкновения с велосипедистом / Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай 16-летний велосипедист пострадал при столкновении с иномаркой, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 23 июня около 17:00 в селе Усть-Кокса.

38-летний водитель Toyota Vista сбил юношу, когда тот ехал по краю дороги и начал пересекать ее, не убедившись в безопасности маневра.

В результате велосипедист с травмами различной тяжести был госпитализирован. Полиция проводит проверку.