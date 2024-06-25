На Алтае 16-летний велосипедист пострадал при столкновении с иномаркой
Юношу госпитализировали
25 июня 2024, 10:15, ИА Амител
Иномарка после столкновения с велосипедистом / Фото: 04.мвд.рф
В Республике Алтай 16-летний велосипедист пострадал при столкновении с иномаркой, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 23 июня около 17:00 в селе Усть-Кокса.
38-летний водитель Toyota Vista сбил юношу, когда тот ехал по краю дороги и начал пересекать ее, не убедившись в безопасности маневра.
В результате велосипедист с травмами различной тяжести был госпитализирован. Полиция проводит проверку.
13:38:46 25-06-2024
Было бы смешно, если не было бы так грустно. Малолетний дурачок решил что в танке, а виноват другой человек
16:35:45 25-06-2024
В субботу на Чуйском тракте, немного не доезжая Онгудая, еду на велосипеде, когда вдруг навстречу мне выезжает на встречную полосу лихой джигит на потрёпанной праворульке. Я не сразу понял, чего ему нужно, и съехал на обочину. Когда разминулись, я обернулся назад и увидел, что этот "чудак" как ни в чём не бывало снова едет по своей полосе. Очень жаль, что не было у меня никакого огнестрела.