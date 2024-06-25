На Алтае 22-летний водитель сбил ребенка
Автомобилист не уступил дорогу восьмилетней девочке, когда та переходила проезжую часть по пешеходному переходу
25 июня 2024, 15:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
В Горно-Алтайске 22-летний водитель на Toyota Corolla сбил восьмилетнюю жительницу Кемерова, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 22 июня около 14:00 у дома № 85 по ул. Социалистической, когда школьница переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
Как оказалось, автомобилист не уступил ей дорогу.
Со ссадинами и ушибами девочку доставили в больницу, не госпитализирована. Водителя же привлекли к административной ответственности.
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