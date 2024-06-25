На Алтае 22-летний водитель сбил ребенка

Автомобилист не уступил дорогу восьмилетней девочке, когда та переходила проезжую часть по пешеходному переходу

25 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске 22-летний водитель на Toyota Corolla сбил восьмилетнюю жительницу Кемерова, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 22 июня около 14:00 у дома № 85 по ул. Социалистической, когда школьница переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Как оказалось, автомобилист не уступил ей дорогу.

Со ссадинами и ушибами девочку доставили в больницу, не госпитализирована. Водителя же привлекли к административной ответственности.