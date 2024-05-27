На Алтае пьяный мотоциклист врезался в лошадей

Пострадал байкер и его пассажир

27 мая 2024, 19:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Два человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла и лошадей в Республике Алтай. Авария случилась 26 мая около 04:30 вблизи села Улаган.

"24-летний местный житель, управляя мотоциклом Avantis, допустил наезд на выбежавших на проезжую часть лошадей... Животные были без бирок и тавро", – сообщили в МВД региона.

В итоге байкер и его 16-летний пассажир обращались в больницу за медпомощью, но госпитализация им не потребовалась. Как предварительно установили полицейские, сельчанин сел за руль пьяным, не имея к тому же водительских прав.

От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В итоге за это, а также езду и перевозку пассажира без мотошлема в отношении него составили протокол. К административной ответственности привлекли и мать подростка за неисполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, сейчас ищут хозяина лошадей, чтобы привлечь его за бесконтрольный выпас.