На Алтае вынесли приговор владельцу заброшенного стадиона после гибели подростка

Опасные конструкции были убраны только после происшествия

10 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

В Алтайском крае суд вынес решение по делу о гибели 16-летнего подростка, который погиб на заброшенном стадионе. Трагедия произошла в 2022 году, когда юноша раскачивался на старых футбольных воротах. Конструкция рухнула и смертельно травмировала подростка.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, землей владело предприятие "Мичуринец". Суд установил, что компания на протяжении трех лет не демонтировала аварийные сооружения и не ограничивала свободный доступ на территорию, несмотря на опасное состояние конструкций. Они были убраны только после происшествия.

По решению суда собственника признали виновным. Организацию обязали выплатить отцу погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

