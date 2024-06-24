На границе Абхазии и России произошла перестрелка, есть погибший и раненые

Обстоятельства инцидента в данный момент уточняются

24 июня 2024, 00:07, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

На границе Абхазии и РФ произошла перестрелка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел республики Роберта Киута.

"Около 18 часов на границе по реке Псоу произошла перестрелка. Все участники установлены. Гражданин, на жизнь которого покушались, ранен, убит прохожий. Все участники происшествия – граждане Абхазии", – сказал он.

Обстоятельства инцидента в данный момент уточняются. Что могло стать причиной конфликта и связано ли это событие с перестрелками в Дагестане – неизвестно.