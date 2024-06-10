"Надеюсь, исправят". Ведущая Ксения Бородина раскритиковала ужасные дороги на Алтае
По ее словам, власти республики должны думать о людях, развивая туризм
10 июня 2024, 16:20, ИА Амител
Известная телеведущая Ксения Бородина, которая сейчас находится в Республике Алтай на съемках проекта "Последний герой", раскритиковала качество дорог в регионе. В частности, ей не понравилось состояние дороги от Горно-Алтайска до Телецкого озера, где и проходят съемки шоу.
"Дорога – это отдельная история. Хотелось бы, чтобы подумали о людях, которые тут живут и каждый день ездят на работу. И, конечно, если хотят развивать туризм. Тоже важно, чтобы по 20 км такой дороги не было. Надеюсь, исправят. Дороги здесь ужасные", – написала Ксения Бородина в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос подписчицы о качестве дорог в Республике Алтай.
Съемки реалити-шоу "Последний герой" проходят на берегу Телецкого озера и на других локациях Республики Алтай. Новый сезон проекта будет называться "Русским сезоном", ведь впервые программа снимается в России. Участники выживают в Горном Алтае уже неделю, со съемочной группой на Алтай приехала и ведущая Ксения Бородина.
В своем канале она активно рассказывает о жизни на Алтае. Бородина уже жаловалась на клещей, комаров, ночные съемки в темном лесу и вероятность встретить "медведя, волка или лису". При этом ведущая хвалила местных жителей за гостеприимство, а также неоднократно признавалась в любви природе.
16:29:47 10-06-2024
Ишь какая цаца....она еще по дорогам Алтайского края не каталась......совсем аифигевшие москали, приезжают, еще и не довольные, а ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА чтобы тут дороги были хорошие? Только ездят и ездят...Взяла бы да проспонсировала...
16:46:14 10-06-2024
Гость (16:29:47 10-06-2024) Ишь какая цаца....она еще по дорогам Алтайского края не ката... Москалей с москвичами не путай, если не бандеровец.
07:30:45 11-06-2024
Гость (16:29:47 10-06-2024) Ишь какая цаца....она еще по дорогам Алтайского края не ката... Дядя, ты дурак? Причем здесь цаца? Ты сам не знаешь, что в Горном не центральные трассы совсем мрак? Ей нельзя свое объективное мнение высказать? Зачем ей дороги где то в провинции спонсировать - есть государство, есть Упрдор Алтай, у них миллиардные бюджеты. Хорошую дорогу в Горном сделали до Чике-Тамана, до Чемала норм, а вот от ГА в сторону Турочака полный отстой. Возможно со временем и до этой дороги руки дойдут.
16:37:43 10-06-2024
Попадалось видео новосибирцев, приезжавших в Барнаул. Так вот, они отмечали, что когда ехали по своей области, дорога так себе. Пересекли границу Алтайского края - сразу 4 полосы, качественное покрытие, прямо восторг.
16:56:17 10-06-2024
взгляд со стороны (16:37:43 10-06-2024) Попадалось видео новосибирцев, приезжавших в Барнаул. Так во... съездийте в Кулунду....
07:31:26 11-06-2024
Гость (16:56:17 10-06-2024) съездийте в Кулунду....... Нам не надо в Кулунду, нас и в Барнауле устраивает.
17:32:37 10-06-2024
От Горно Алтайска делают хорошую дорогу на Артыбаш .
19:15:29 10-06-2024
Дороги там и вправду испортились в последние годы
19:18:01 10-06-2024
Критикуешь - предлагай. Ну, в данном случае, спонсируй. не обеднеешь. А то их послушать - какие они все умные, только строем не ходят и тельник не носят, зато всё лучше всех знают.
21:42:54 10-06-2024
Гость (19:18:01 10-06-2024) Критикуешь - предлагай. Ну, в данном случае, спонсируй. не о... вы то много проспонсировали?
09:34:34 11-06-2024
Гость (21:42:54 10-06-2024) вы то много проспонсировали?... он не публичная личность и не критикует, а эта соска личность публичная, и только срать может и жаловаться. Хотя судя по минусящим коментаторам, тут много фанаток этой швабры
11:58:46 11-06-2024
Гость (09:34:34 11-06-2024) он не публичная личность и не критикует, а эта соска личност... А Вы что можете, кроме озвученного?
23:03:13 10-06-2024
Вы бы больше по Европам катались, чем по Алтаю, задрали цены на всё, заполонили весь Горный, было место для реального отдыха, сейчас это просто проходное место. Наверное, только у границы с Монголией ещё как-то потише пока, надолго ли?..
07:33:07 11-06-2024
Гость (23:03:13 10-06-2024) Вы бы больше по Европам катались, чем по Алтаю, задрали цены... Не тебе указывать кому где отдыхать, у них такой же паспорт РФ, как и у тебя. По твоей логике тебя из твоего зажопинска тоже никуда нельзя пускать - живи по своей прописке.
08:50:00 11-06-2024
Гость (07:33:07 11-06-2024) Не тебе указывать кому где отдыхать, у них такой же паспорт ... Воспитанием не изуродован...
10:02:38 11-06-2024
Гость (08:50:00 11-06-2024) Воспитанием не изуродован...... А типа оппонент образец культуры)
00:41:39 11-06-2024
На Алтае развивается бюджетный туризм для народа. Какие могут быть вопросы о качестве дорог? Что-то не нравится, пусть лучше поможет построить качественные дороги.
09:34:50 11-06-2024
Гость (07:31:26 11-06-2024) Нам не надо в Кулунду, нас и в Барнауле устраивает.... а меж прочим, сейчас это одна из основных трасс снабжения товарами, через казахстан которые идут. А вам то на диване ничего не надо, конечно, вы не задумываетесь, откуда чего берется, зачем оно вам, вам же просто делать тупые выводы и срать в коментах.
10:04:40 11-06-2024
Гость (09:34:50 11-06-2024) а меж прочим, сейчас это одна из основных трасс снабжения то... Дорога на Казахстан мимо Кулунды проходит. А то, что в самой Кулунде творится - волнует исключительно только жителей Кулунды.
12:30:46 11-06-2024
Когда уже этот бедный Горный оставят в покое......? Он весь в базах.... Нормы застройки давно не соблюдаются. Все берега застроены базами. Деревья вырубаются... За..али его весь уже.