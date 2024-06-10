"Надеюсь, исправят". Ведущая Ксения Бородина раскритиковала ужасные дороги на Алтае

По ее словам, власти республики должны думать о людях, развивая туризм

10 июня 2024, 16:20, ИА Амител

Ксения Бородина на Алтае / Фото: соцсети ведущей

Известная телеведущая Ксения Бородина, которая сейчас находится в Республике Алтай на съемках проекта "Последний герой", раскритиковала качество дорог в регионе. В частности, ей не понравилось состояние дороги от Горно-Алтайска до Телецкого озера, где и проходят съемки шоу.

"Дорога – это отдельная история. Хотелось бы, чтобы подумали о людях, которые тут живут и каждый день ездят на работу. И, конечно, если хотят развивать туризм. Тоже важно, чтобы по 20 км такой дороги не было. Надеюсь, исправят. Дороги здесь ужасные", – написала Ксения Бородина в своем телеграм-канале, отвечая на вопрос подписчицы о качестве дорог в Республике Алтай.

Съемки реалити-шоу "Последний герой" проходят на берегу Телецкого озера и на других локациях Республики Алтай. Новый сезон проекта будет называться "Русским сезоном", ведь впервые программа снимается в России. Участники выживают в Горном Алтае уже неделю, со съемочной группой на Алтай приехала и ведущая Ксения Бородина.

В своем канале она активно рассказывает о жизни на Алтае. Бородина уже жаловалась на клещей, комаров, ночные съемки в темном лесу и вероятность встретить "медведя, волка или лису". При этом ведущая хвалила местных жителей за гостеприимство, а также неоднократно признавалась в любви природе.