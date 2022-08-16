Магазин на месте автопарковки построят на Потоке в Барнауле

В Барнауле на ул. Эмилии Алексеевой, 19, планируют возвести магазин. Сейчас земельный участок площадью 17,4 сотки, который занимает парковка на 20 машино-мест, выставлен на торги. Территория находится в окружении многоквартирных домов и гаражей.

Согласно аукционной документации, участок расположен в территориальной зоне общественной застройки в области социального и культурно-бытового обслуживания (ОД-2), в III поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Также по участку проходят сети водо-, тепло- и газоснабжения.

Начальная цена лота — 953 тыс. рублей. Именно эту сумму администрация города рассчитывает получить от продажи земли. Если же претендентов на участок окажется несколько и они будут заинтересованы в покупке, сумма возрастёт.

Здание на ул. Эмилии Алексеевой, 19, в 2017 году / Фото: «Яндекс.Карты»

Что известно об участке?

Несколько лет назад на ул. Эмилии Алексеевой, 19, располагалось двухэтажное здание школы-интерната № 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организацию, согласно интернет-источникам, ликвидировали ещё в 2014 году, а здание снесли в 2018-м. Пустующий участок облюбовали владельцы автотранспорта, и сейчас там находится парковка.