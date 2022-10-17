На заброшенном участке за «Сити-центром» возводят стоматологическую клинику

В центре Барнаула начали строить стоматологическую клинику с подземной парковкой. Участок, на котором возводят объект, несколько лет был заброшен и обнесён высоким забором. Проект здания летом 2022 года презентовали на градостроительном совете.

Каким будет объект?

Здание поликлиники построят на ул. Пролетарской, 145. В начале 2000-х здесь располагался ветхий деревянный дом. Затем его снесли, а участок обнесли забором. Известно, что земля принадлежала барнаульскому предпринимателю и руководителю компании «Строительная перспектива» Андрею Комякову. Однако затем он её продал. Новый собственник решил построить здесь стоматологическую клинику. Работы начались в сентябре.

Строительство клиники / Фото: skyscrapercity.com

Здание будет четырёхэтажным. На первом разместят холлы, буфет и вспомогательные помещения, на втором и третьем — кабинеты под профиль клиники, на последнем — помещения для администрации. Объект состоит из блоков, фасады облицуют керамическим кирпичом. Под зданием запроектирована парковка на шесть автомобилей.

Будущую клинику окружают коммерческие объекты: рядом расположен центр гигиены и эпидемиологии, административные и бизнес-центры, офисные здания. Также есть и частные ветхие дома.

Клиника / Фото: «Мастерская Золотова»

Новый рынок

Сфера коммерческой недвижимости Барнаула уже три года находится на пике. Так, с начала года предприниматели получили более 70 разрешений на строительство различных объектов: торгово-выставочных комплексов, складов, производственных площадей, баз, административных зданий и других.

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Недвижимость «Новая эра». Как Барнаул из «столицы ТЦ» превратится в город технопарков, складов и производств

Эксперты считают, что сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за санкций бизнес начал искать различные варианты для развития. Сфера торговли уже не так популярна: риелторы отмечают, что некоторые ТЦ и ТРЦ в Барнауле испытывают сложности с наполнением арендаторами.

А вот объекты офисной и административной направленности в городе в дефиците: например, в Индустриальном районе, где ежегодно строят несколько крупных зданий, практически нет свободных помещений. Производственных площадей так и вовсе не найти, поэтому бизнесмены строят их на свободных участках в промзоне.