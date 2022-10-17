На заброшенном участке за «Сити-центром» возводят стоматологическую клинику
Здание начали строить спустя месяц после презентации проекта
В центре Барнаула начали строить стоматологическую клинику с подземной парковкой. Участок, на котором возводят объект, несколько лет был заброшен и обнесён высоким забором. Проект здания летом 2022 года презентовали на градостроительном совете.
Каким будет объект?
Здание поликлиники построят на ул. Пролетарской, 145. В начале 2000-х здесь располагался ветхий деревянный дом. Затем его снесли, а участок обнесли забором. Известно, что земля принадлежала барнаульскому предпринимателю и руководителю компании «Строительная перспектива» Андрею Комякову. Однако затем он её продал. Новый собственник решил построить здесь стоматологическую клинику. Работы начались в сентябре.
Строительство клиники / Фото: skyscrapercity.com
Здание будет четырёхэтажным. На первом разместят холлы, буфет и вспомогательные помещения, на втором и третьем — кабинеты под профиль клиники, на последнем — помещения для администрации. Объект состоит из блоков, фасады облицуют керамическим кирпичом. Под зданием запроектирована парковка на шесть автомобилей.
Будущую клинику окружают коммерческие объекты: рядом расположен центр гигиены и эпидемиологии, административные и бизнес-центры, офисные здания. Также есть и частные ветхие дома.
Клиника / Фото: «Мастерская Золотова»
Новый рынок
Сфера коммерческой недвижимости Барнаула уже три года находится на пике. Так, с начала года предприниматели получили более 70 разрешений на строительство различных объектов: торгово-выставочных комплексов, складов, производственных площадей, баз, административных зданий и других.
«Новая эра». Как Барнаул из «столицы ТЦ» превратится в город технопарков, складов и производств
Эксперты считают, что сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за санкций бизнес начал искать различные варианты для развития. Сфера торговли уже не так популярна: риелторы отмечают, что некоторые ТЦ и ТРЦ в Барнауле испытывают сложности с наполнением арендаторами.
А вот объекты офисной и административной направленности в городе в дефиците: например, в Индустриальном районе, где ежегодно строят несколько крупных зданий, практически нет свободных помещений. Производственных площадей так и вовсе не найти, поэтому бизнесмены строят их на свободных участках в промзоне.