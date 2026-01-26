Новогодний городок начали разбирать на площади Свободы в Барнауле. Фото

Празднично оформленное общественное пространство радовало горожан ровно месяц

26 января 2026, 13:01, ИА Амител

Разбор елки и новогоднего городка на площади Свободы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 января в Барнауле приступили к демонтажу новогоднего городка на площади Свободы. Световые фигуры, праздничную ель и гирлянды отправляют на хранение до следующих праздников, с территории убирают горки, а саму площадь очищают от снега и наледи.

Как сообщает мэрия города, завершить работы планируется 31 января, после чего движение автотранспорта на проспекте Социалистическом (от улицы Пушкина до улицы Ползунова) будет открыто.

Отмечается, что всего за время новогодних и рождественских гуляний городок на площади Свободы посетили порядка 36 тысяч человек.

Демонтаж новогоднего городка на улице Мало-Тобольской начнется во вторник, 27 января. Специалисты уберут с пешеходной зоны горки, гирлянды, световые фигуры и праздничную ель. Полностью завершить работы на этой площадке планируют до 5 февраля.