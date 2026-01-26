Новогодний городок начали разбирать на площади Свободы в Барнауле. Фото
Празднично оформленное общественное пространство радовало горожан ровно месяц
26 января 2026, 13:01, ИА Амител
26 января в Барнауле приступили к демонтажу новогоднего городка на площади Свободы. Световые фигуры, праздничную ель и гирлянды отправляют на хранение до следующих праздников, с территории убирают горки, а саму площадь очищают от снега и наледи.
Как сообщает мэрия города, завершить работы планируется 31 января, после чего движение автотранспорта на проспекте Социалистическом (от улицы Пушкина до улицы Ползунова) будет открыто.
Отмечается, что всего за время новогодних и рождественских гуляний городок на площади Свободы посетили порядка 36 тысяч человек.
Демонтаж новогоднего городка на улице Мало-Тобольской начнется во вторник, 27 января. Специалисты уберут с пешеходной зоны горки, гирлянды, световые фигуры и праздничную ель. Полностью завершить работы на этой площадке планируют до 5 февраля.
Чему там радовать-то? Тоска зеленая, а не городок. Понатыкали железяк с лампочками и думают - люди будут толпами бегать на них любоваться? Да еще на окраину попрутся за этим удовольствием? Горка убогая, и та по расписанию. Фигня, а не городок! Где ледяные фигуры, к которым хотелось возвращаться вновь и вновь? Где снежные лабиринты? Где нормальные снежные горки? Где, наконец, сани с лошадками и оленьи упряжки?
14:53:23 26-01-2026
ехали в субботу
нет никто
никому не нужная трата денег
ни горок ни елки нормальной
куда старую с сахарова дели?
ее было видно и с ленина , красота была
16:03:49 26-01-2026
вполне достаточно для елки было до 14 января постоять, и дальше всем работать, детям учиться. Какая елка? Посмотрите, как бедные автобусы разворачиваются с Пушкина на Социалистический! того и гляди- кого- нибудь зацепят
18:04:28 26-01-2026
гость (16:03:49 26-01-2026) вполне достаточно для елки было до 14 января постоять, и да... Это точно! С десяток автобусных маршрутов вынуждены выписывать какие-то дикие кренделя и восьмерки на узких улицах, чтобы объехать это недоразумение. Но на это наплевать - плебс пусть радуется, что его вообще возят. Главное - тот десяток элитных жоповозок, которым влом было объехать 500 метров мимо площади Сахарова по вполне комфортным дорогам - теперь спокойны.