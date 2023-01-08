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Барнаул вошел в топ городов-лидеров по росту цен на вторичное жилье

Недвижимость в столице Алтайского края подорожала почти на 20% — до 94 000 рублей за квадратный метр

08 января 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаул попал в рейтинг городов, где в 2022 году цены на жильё в России выросли больше всего, сообщает РБК. Недвижимость в столице Алтайского края стала стоить дороже почти на 20%. С такими показателями стремительного роста на квадратные метры город занял пятое место по стране.

К подобным выводам пришла консалтинговая компания SRG, которая с помощью нейросети проанализировала, как изменилась стоимость «вторички» в прошлом году.

Больше всего подорожало с начала года жильё в Кемерове, Саратове и Челябинске. В Москве цены остались практически на прежнем уровне, а в Сочи даже снизились.

В Барнауле средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья с января по декабрь подскочила на 19,79% — до 93,7 тыс. руб.

Комментарии 5

  • Барнаул попал в рейтинг городов, где в 2022 году цены на жилье в России выросли больше всего)))Лучше бы написали, что делают власти, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, какие программы принимают.
    08 января, Гость   Ответить
  • Лучше бы написали, что делают власти, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, какие программы принимают. ----- Ау, вы все ещё при социализме живёте, про рынок не слышали, и зачем властям сбивать цену?
    08 января, Гость   Ответить
  • какой социализм, приduрок, тогда квартиры давали, а не продавали
    09 января, Гость   Ответить
  • В два раза выросло отопление за месяц!
    09 января, Гость   Ответить
  • выросло отопление за месяц- у людей такая короткая память - подымите квитанции за прошлый год такая же разница в росте
    09 января, Гость   Ответить
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