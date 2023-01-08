Барнаул вошел в топ городов-лидеров по росту цен на вторичное жилье

Недвижимость в столице Алтайского края подорожала почти на 20% — до 94 000 рублей за квадратный метр

08 января 2023, 11:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаул попал в рейтинг городов, где в 2022 году цены на жильё в России выросли больше всего, сообщает РБК. Недвижимость в столице Алтайского края стала стоить дороже почти на 20%. С такими показателями стремительного роста на квадратные метры город занял пятое место по стране.

К подобным выводам пришла консалтинговая компания SRG, которая с помощью нейросети проанализировала, как изменилась стоимость «вторички» в прошлом году.

Больше всего подорожало с начала года жильё в Кемерове, Саратове и Челябинске. В Москве цены остались практически на прежнем уровне, а в Сочи даже снизились.

В Барнауле средняя стоимость «квадрата» вторичного жилья с января по декабрь подскочила на 19,79% — до 93,7 тыс. руб.