Кадры, телеканал и подготовка к юбилейному съезду. Как в Белокурихе прошло заседание президиума Совета судей России

5-6 июля в Белокурихе прошло заседание президиума Совета судей России и семинар-совещание. Алтайский край впервые принимал мероприятие такого масштаба. Главная цель Совета — подготовить предложения к будущему Всероссийскому съезду судей России. Он пройдёт в Москве в конце ноября. На открытии мероприятия в Белокурихе побывали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

Большое доверие и ответственность

Губернатор отметил, что принимать столь масштабные мероприятия всероссийского уровня — большая ответственность. «Для нашего региона это огромная честь, мы благодарны за ваш выбор. Для нас очень важно, это и мобилизует, и даёт стимул к развитию тем, кто работает непосредственно в регионах», — отметил Виктор Томенко. Он выразил уверенность в том, что профессионализм и мудрость судей будут способствовать принятию важных для страны решений.

Полпред Анатолий Серышев подчеркнул, что президиум Совета судей РФ является органом, который выполняет основной объём работы по разработке предложений и подготовке проектов решений. «Быть членом президиума — большое доверие и ответственность. Для вас это дополнительная общественная нагрузка, к которой, я уверен, вы относитесь не менее добросовестно, чем к своей основной профессиональной задаче по осуществлению правосудия», — отметил Серышев.

Кадровый вопрос

Будущий всероссийский съезд судей возобновит свою работу после ковидных ограничений. Это событие считается одним из ключевых для отечественной судебной системы, оно проходит раз в четыре года. Обычно на съезде обсуждают проблемы правосудия и определяют задачи для всего судейского сообщества на несколько лет вперёд. На этот раз съезд будет приурочен ещё и к 100-летию Верховного суда РФ.

По словам председателя Совета судей России Виктора Момотова, одна из наиболее острых проблем в отечественной системе правосудия — кадровая текучка среди сотрудников аппаратов судов. Это связано как с высокой нагрузкой и требованиями, так и низкой зарплатой. По статистике, сменяемость кадров в год может составлять до 200%.

6 июля в Белокурихе прошёл семинар-совещание. В обсуждении принял участие в том числе судья Конституционного Суда РФ Гадис Гаджиев. Он рассказал участникам мероприятия о принципах независимости судебной власти. Кроме того, доклады представили председатели судов и Советов судей из нескольких регионов страны. Речь шла об отборе кандидатов в судьи, укреплении материально-технической базы, информатизации судебной системы, а также устранении пробелов в действующем законодательстве.

Суд должен стать ближе к людям

По мнению участников заседания, важно унифицировать все процессы в общегражданских и арбитражных судах. Правосудие для граждан необходимо сделать доступным и понятным, внедрить современные электронные сервисы в судебные процессы, считает Виктор Момотов. По его оценке, многие задачи необходимо решать из-за технологической трансформации общества. Так, например, из-за внедрения цифровых технологий предполагается внести изменения в законодательство о работе судов и адаптировать подготовку кадров для судебной системы.

Но в целом задача № 1, по мнению председателя Совета судей России, это изменение судебной системы в сторону большей открытости для обычных граждан.

«С каждым годом нагрузка на судебную систему увеличивается примерно на 20-30%, это говорит о том, что граждане понимают, что в суде можно добиться какого-то решения, и суд — это реально действующий механизм. Мы хотим сделать более доступным правосудие, есть смысл, чтобы совершенствовалось процессуальное законодательство таким образом, чтобы оно было ясным и понятным нашим гражданам, чтобы наши граждане не затрачивали массу усилий на юристов», — рассказал Момотов.

В числе первых шагов — создание профильного телеканала и сайта «Правосудие.рф». Ориентировочно его запустят в декабре 2022 года. Акцент будет сделан на осуществление правосудия в российских регионах.

Завершилась двухдневная работа судей в Белокурихе семинаром «Судебная власть: история становления и современность». На нём подвели итоги работы Совета судей России за 30 лет — с момента его образования. Напомним, в текущем году отмечается не только 100-летие Верховного суда России, но и 30-летие арбитражных судов в регионах.