Минтруд: в 2023 году маткапитал в России вырастет на 65 тысяч рублей

Материнский капитал будет проиндексирован в 2023 году, сообщает пресс-служба Минтруда России. На первого ребенка он составит почти 590 тысяч рублей, на второго — почти 780 тысяч рублей.

Как пишет «РГ», индексация пройдет 1 февраля. Размер маткапитала будет увеличен в соответствии с уровнем фактической инфляции. Средства на эти цели заложены в бюджете Социального фонда России.

Так, по сравнению с 2022 годом он вырастет на 65 тысяч рублей, до 589,5 тысяч рублей, на второго — на 85,9 тысяч рублей до 779 тысяч рублей. Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка в 2023 году увеличится на 20,9 тысяч рублей и составит 189,5 тысяч рублей.