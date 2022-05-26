На улице в Бийске заметили голого мужчину

Горожанина увезли в психбольницу

26 мая 2022, 09:17, Никита Черников

Обнажённого мужчину запечатлели прохожие в Бийске днём 25 мая, сообщает «Инцидент Бийск».

Уточняется, что раздетого горожанина увидели на Зеленке. На фото видно, как мужчина со спущенными штанами стоит на фоне рекламы фастфуда и алтайских лимонадов, рядом с ним также лежат какие-то вещи.

В сообществе «Бийск 22» со ссылкой на местное отделение полиции отметили, что хулигана задержали и поместили в психиатрическую больницу. В комментариях пользователи при этом отмечают, что видели этого мужчину в этом месте неоднократно.

«Он несколько дней там сидел. А ведь этой дорогой дети в школу ходят», «Так он там постоянный житель», — пишут пользователи.

Ранее в Рубцовске женщина при детях и прохожих до трусов разделась в фонтане на центральной площади.

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