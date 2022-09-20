Организаторы перенесенного рок-фестиваля «Ветер Сибири» отменили еще одно мероприятие со звездами в Сибири

Организаторы рок-фестиваля «Ветер Сибири» отменили ещё одно масштабное мероприятие, которое собирались провести в Сибирском федеральном округе. Речь идёт о двухдневном мотивационном марафоне «Форум успеха». Он должен был пройти с 4 по 5 ноября 2022 года на «Платинум Арене» в Красноярске и с 26 по 27 ноября на «Локомотив Арене» в Новосибирске. Однако теперь оба мероприятия отменены, следует из информации, размещённой на сайте по продаже билетов kassy.ru.

Что за «Форум успеха»?

О проведении «Форума успеха» стало известно в августе 2022 года. Руководителем ООО «Форум успеха» является директор ООО «Ветер Сибири» (оно занималось организацией рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске) Константин Полещук. Как следует из названия, обе фирмы были созданы для одного конкретного мероприятия. Первая зарегистрирована в городе Пушкино Московской области, а вторая — в Бийске.

На «Форум успеха» организаторы обещали привезти телеведущих Екатерину Андрееву, Розу Сябитову, Марию Киселёву, психолога Михаила Лабковского, экс-хоккеиста Владислава Третьяка, тиктокера Хабиба и других знаменитых спикеров. Кроме того, на мероприятии якобы должна была выступить группа «Город 312». Тренеры, психологи, спортсмены и «узнаваемые медийные личности» должны были поделиться со зрителями своими историями успеха.

Билеты на «Форум успеха» стоили от 3 до 54 тысяч рублей в зависимости от «пакета».

Кроме Новосибирска и Красноярска, «Форум успеха» должен был пройти и в Екатеринбурге в 2023 году. Однако продажа билетов на него так и не открылась.

Причина, по которой отменили форум, неизвестна. В группе красноярской «Платинум Арены» во «ВКонтакте» написали, что «мероприятие не состоится по решению организаторов». При этом по поводу возврата билетов покупателям посоветовали обращаться по месту их приобретения.

Сайт «Форума успеха» / Фото: скриншот с сайта «Форумуспеха.рф»

Как было с «Ветром Сибири»?

Напомним, что бийский проект Константина Полещука обернулся скандалом. За месяц до мероприятия, 5 июля, было объявлено о переносе фестиваля с августа 2022 года на август 2023 года. Причиной для переноса организаторы назвали письмо из правительства Алтайского края с рекомендацией передвинуть сроки проведения мероприятия из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. При этом в Роспотребнадзоре и в администрации Алтайского края amic.ru подтвердили достоверность письма, отметив, что отправили его ещё до отмены ковидных ограничений в России 1 июля.

Покупатели билетов на фестиваль же начали массово получать отказы в возврате билетов. Организаторы предложили им либо посетить фестиваль в 2023 году, либо обменять билет на ваучер. Тем, кто решится обратиться в суд, они угрожают издержками в сумме не менее 50 тысяч рублей.

Некоторые покупатели в суд всё же подали. Так, жительница Республики Алтай, которая купила билеты на фестиваль, смогла отсудить у организаторов компенсацию морального вреда. Мировой судья уже оповестил истца о том, что её иск частично удовлетворят, а именно в её пользу взыщут стоимость билетов в размере 8,4 тысячи рублей, компенсацию морального вреда (тысячу рублей), а также штраф 4,2 тысячи рублей. Другой части людей вернул деньги банк по чарджбэку.

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