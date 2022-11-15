Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звания городов воинской славы

Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы. Cоответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.

В документах указана идентичная формулировка — «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества». Соответствующее предложение сегодня сделал глава Российской академии наук Геннадий Красников. Он уточнил, что обращения этих населенных пунктов прошли экспертизу в РАН.

Кроме того, девяти городам — Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску — за вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне присвоено звание «Город трудовой доблести».

Отмечается, что жители этих населенных пунктов обеспечили «бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях».