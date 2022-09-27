Уровень безработицы в Алтайском крае упал до рекордного минимума
Сейчас в регионе не работают 11,7 тысячи человек, что на четыре тысячи меньше, чем в прошлом году
Начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура во время пресс-конференции рассказала о том, как в Алтайском крае обстоят дела с безработицей.
По её словам, на данный момент безработица в Алтайском крае находится на самом низком уровне за последние годы — 1,1%.
В регионе не работают 11,7 тысячи человек, что на четыре тысячи меньше, чем в прошлом году.
С начала 2022 года управление помогло устроиться на работу 27 тысячам человек.
Капура отметила, что обучают будущих специалистов бесплатно в рамках проекта «Демография».
Ранее министр труда Антон Котяков ответил на вопросы о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами.