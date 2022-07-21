«В Заринске самые прекрасные женщины»: «Дискотека Авария» сняла ролик про алтайский город
Музыканты призвали россиян приезжать в Заринский район
21 июля 2022, 15:02
Группа «Дискотека Авария» подготовила клип-отчет после выступления в Заринске, где накануне отметили сразу два праздника — День города и День металлурга, сообщает газета «Наш город Заринск».
Напомним, праздники в алтайском городе отмечали несколько дней — с 11 июля по 16 июля.
«Заринский район. Алтайский край. Здесь мощь нашей Родины. Вот она — энергия, энергия нашей природы. Тут невообразимо красиво. Приезжайте в Заринский район», — рассказали музыканты на видео.
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